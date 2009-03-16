250 میلیارد تومان بدهی بیمه ها به بیمارستانها/ ثبت سالانه 70 هزار مورد سرطانی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر کامران باقری لنکرانی روز دوشنبه در نشست خبری گفت: در سال جاری بیش از دو هزار پروژه‌ در ابعاد مختلف در حوزه سلامت به بهره‌برداری رسیده است.

وی در ادامه افزود: طرح پزشک خانواده در شهرهای با جمعیت زیر یکصد هزار نفر از سال آینده اجرایی می شود.

وزیر بهداشت از راه اندازی جراحی قلب در چندین استان برای نخستین بار در کشور خبر داد و اظهار داشت:‌ زمانی روزانه چهار هزار نفر برای دریافت خدمات جراحی قلب به خارج از کشور اعزام می‌شدند که هم اکنون با افزایش میان دسترسی به این خدمات در استانهای بزرگ و حتی محروم از این لحاظ بی‌ نیاز شده ایم به نحوی که بخش جراحی قلب در استان لرستان، زنجان، بوشهر و اردبیل راه اندازی شد.

لنکرانی از افتتاح و راه اندازی پروژه مرکز طبی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده‌ دندانپزشکی معین دانشگاه تا پایان اردیبهشت 88 خبر داد و گفت: بیمارستان آیت الله کاشانی شهر کرد و بیمارستان شهید بهشتی قم نیز تا اردیبهشت ماه به بهره برداری می‌رسد.

وی گفت:‌ برگزاری جشن ریشه کنی و کنترل برخی از بیماری‌های عفونی حاکی از شتاب ما در کنترل عفونت در سطح منطقه بوده و این در حالی است ایران تهدیدات مرزی فراوانی از لحاظ بهداشتی دارد.

وی ادامه داد: از چهار کشور آلوده دنیا به ویروس فلج اطفال دو کشور افغانستان و پاکستان در همسایگی ایران قرار دارند که با این وجود ایران موفق به ریشه کنی فلج اطفال شد که این بر جلوه کار می‌افزاید.

وزیر بهداشت با بیان این که تغییرات اساسی در حوزه آموزش بهداشت در وزارتخانه به وقوع پیوسته است افزود:‌ با همکاری نهادهای مختلف، شمار داوطلبان فعال در حوزه سلامت به بیش از 250 هزار نفر رسیده که امید می‌رود با برنامه ریزیها شمار آنان به بیش از 500 هزار نفر برسد.

وی افزود:‌ در بحث مبارزه با اعتیاد و کاهش آسیبها نیز با همکار‌ی بین بخشی خوب وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی،‌ ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان زندان‌ها پوشش وسیعی برای درمان معتادان انجام شده است به نحوی که شمار افراد تحت درمان نگه دارنده منظم رشد چشمگیری داشته است.

لنکرانی با بیان این که ایران به لحاظ میزان خود کشی آمار بالایی ندارد افزود: در حالی که در برخی از کشورها 200 خودکشی به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت گزارش می‌شود این رقم در ایران در سال 83 شش به ازای هر یکصد هزار نفر جمعیت بود که بر اثر مداخلات صورت گرفته در استانهای پرخطر به پنج در یکصد هزار نفر جمعیت رسید.

وزیر بهداشت با بیان این که با مداخلات هدفمند و نیاز محور می‌توان به اهداف مورد نظر حتی در موضوع خودکشی دست یافت،‌ گفت:‌ این در شرایطی است که نظام ثبت و گزارش دهی کشور نیز طی سه سال اخیر رشد مناسبی را داشته است.

وی با بیان این که برنامه‌های مرتبط با بیماریهای غیر واگیر با جدیت خوبی دنبال شده است افزود:‌ ثبت سرطانها در کشور نیز به مرحله‌ای رسیده که با برآورده‌های جهانی برابری می‌کند بدان معنا که طبق برآورد سازمان بهداشت جهانی باید سالانه حدود 70 هزار سرطان در کشور وجود داشته باشد که بر اساس آمار جمع بندی 86، شمار مبتلایان به سرطان در کشور نیز 70 هزار نفر بوده است.

وی ادامه داد:هزاران نفر از مبتلایان پنج نوع سرطان از زمستان سال پیش در 30 مرکز درمانی که تا دی ماه امسال به 35 مرکز رسیده است از تسهیلات درمانی برخوردار شدند.

وزیر بهداشت به انجام فعالیتهایی در خصوص مبارزه با عوامل خطرساز بیماریهای قلب و عروق از جمله دیابت، پرفشاری خون و چاقی اشاره کرد و افزود:‌ در زمینه‌ توسعه شبکه بهداشت و افزایش پوشش مراقبتهای اولیه PHC هم اقدامات خوبی در تولید و مفهوم طراحی شد.

وی به حضور شبکه در روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر با توان پزشک خانواده بیمه روستایی و استخدام نیروهای جدید و روزآمد اشاره کرد و یادآور شد:‌ این آمادگی هم وجود دارد که در سال جدید این خدمات با توجه به مصوبات و مذاکرات موجود در شهرهایی با جمعیت زیر یکصد هزار نفر ارایه شود.

لنکرانی با بیان این که در اجرای برنامه پزشک خانواده توجه ما معطوف به حاشیه شهرهاست که در بحث بهداشت کمتر به این مناطق توجه شده است گفت:‌ در زمینه‌ غذا و دارو نیز طی سه سال گذشته به طور میانگین هر سال حدود 47 داروی جدید وارد بازار شد.

وزیر بهداشت با بیان این که در حوزه داروهای بیولوژیک تعداد داروهای موجود از سه دارو در شهریور 84 به 9 دارو در سال جاری ارتقاء یافت افزود:‌ هم اکنون هشت داروی دیگر نیز مراحل ثبت را سپری می‌کنند.

لنکرانی در ادامه افزود:‌ در زمینه‌ تجهیزات پزشکی نیز ارتقای چشمگیری حاصل شده و تعداد فراوانی از تجهیزات پزشکی موفق به اخذ استاندارد بین المللی شدند به نحوی که تعداد این تجهیزات از کمتر از 50 دستگاه امروز به بیش از 200 دستگاه رسیده است که باعث ارتقای جایگاه صادراتی کالاها نیز شده است.

وی بدهی بیمه‌ها به بیمارستان‌ها را تا پایان دی ماه 250 میلیارد تومان برشمرد و افزود:‌ هم اکنون بیمه‌ها در حال پرداخت بدهیها هستند.

وزیر بهداشت در خصوص طب سوزنی نیز گفت: باید با نگاهی عالمانه به این سمت حرکت کرد به نحوی که ورودی به طب سنتی از پزشکان عمومی‌،‌ مقطع کارشناسی ارشد و سپس به دکتری ارتقاء یافت و هم اکنون 60 دانشجو در این رشته تحصیل می‌کنند.

وی با اشاره به این که شاهد سوء استفاده‌هایی از طب سوزنی به عناوین مختلف هستیم گفت:‌ برای مدیریت این مسئله، دستورالعمل طب سوزنی تدوین و ابلاغ می‌شود و از ابتدای سال آینده فقط افرادی که از وزارت بهداشت مجوز داشته باشند اجازه این کار را خواهند داشت.

وزیر بهداشت با بیان این که 22 دانشجو دکتری طب سوزنی برای ادامه تحصیل در چین بورسیه شده‌اند گفت:‌ با فارغ التحصیلی و بازگشت این دانشجویان از اواخر سال آینده دوره طب سوزنی با استفاده از ظرفیت این فارغ‌التحصیلان راه‌اندازی می‌شود.

دکتر لنکرانی در پاسخ به سوالی درباره پوشش بیمه ا‌یی داروهای آیمود و آنژی پارس (داروی درمان زخم پای دیابتی) گفت: مستندات علمی این دو دارو که در داخل و خارج کشور منتشر شده ‌به صورت مکتوب به سازمانها بیمه گر ارایه شده و در انتظار تصمیم شورای عالی بیمه هستیم.