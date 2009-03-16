به گزارش خبر نگار مهر در مشهد عبدالعلی عسگری بعد از ظهر دوشنبه در مراسم بهره برداری از 270 فرستنده تلویزیونی و رادیویی اف.ام خراسان رضوی افزود: روند طبق قوانین بین المللی تا سال دو هزار و 15 میلادی به کشورها فرصت داده شده که سیگنالهای آنالوگ خود را به سیگنالهای دیجیتال تبدیل کنند و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز باید تا آن زمان دیجیتال شود.

معاون فناوری و توسعه سازمان صدا و سیما افزود: این امر یک تحول و انقلاب در فناوری و علم است و نیروهای صدا و سیما باید دانش فنی لازم برای ورود به این مرحله را کسب کنند و بدون نیروی انسانی متخصص و فرهیخته تحقق این امر ممکن نیست.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش این افراد بیش از 3 هزار نقطه فرستنده سال‌های قبل در کشور در دو ماه آینده به حدود 6 هزار افزایش می‌یابند.

عسگری اظهار داشت: هم اکنون صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با هشت کانال تلویزیونی داخلی، هفت کانال تلویزیونی بین المللی و 30 کانال تلویزیونی استانی و نیز 50 کانال رادیویی، شبکه عصبی بسیار پیچیده سیگنال رسانی را در کشور مدیریت می کند.

معاون فناوری و توسعه سازمان صدا و سیما گفت: تعداد مراکز سیگنال رسانی صدا و سیما در دو سه سال گذشته از 3500 نقطه افزایش یافته و تا چندی دیگر به نزدیک به شش هزار نقطه خواهد رسیدوی با اشاره به اینکه هم‌اکنون 50 شبکه رادیویی در کشور فعالیت می‌کنند.

وی گفت: در مجموع 100 کانال تلویزیونی و رادیویی حمایت می‌شوند که گسترش آنها کاری توان‌فرسا است.