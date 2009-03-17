آخرین تمرین استقلال برگزار شد / واعظ آشتیانی در تمرین آبی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم فوتبال استقلال که در هتل المپیک اسکان دارند ساعت 16 امروز به ورزشگاه آزادی رفتند و آخرین تمرین خود را برگزار کردند. شروع تمرین با صحبت های امیرقلعه نویی بود و سپس بازیکنان به انجام تمرینات تاکتیکی و مرور برنامه های دیدار فردا پرداختند.
امیررضا واعظ آشتیانی مدیرعامل باشگاه استقلال از جمله تماشاگران ویژه تمرین امروز این تیم بود.
تمرین استقلال یک ساعت و 15 دقیقه به طول انجامید و سپس بازیکنان به هتل المپیک بازگشتند تا خود را برای دیدار فردا برابر الجزیره آماده کنند. این بازی ساعت 15 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.
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