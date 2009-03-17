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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۳۵

لیگ قهرمانان آسیا /

آخرین تمرین استقلال برگزار شد / واعظ آشتیانی در تمرین آبی پوشان

آخرین تمرین استقلال برگزار شد / واعظ آشتیانی در تمرین آبی پوشان

تیم فوتبال استقلال آخرین تمرین خود قبل از دیدار فردا برابر الجزیره امارات را عصر امروز در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی تهران برگزار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم فوتبال استقلال که در هتل المپیک اسکان دارند ساعت 16 امروز به ورزشگاه آزادی رفتند و آخرین تمرین خود را برگزار کردند. شروع تمرین با صحبت های امیرقلعه نویی بود و سپس بازیکنان به انجام تمرینات تاکتیکی و مرور برنامه های دیدار فردا پرداختند.

امیررضا واعظ آشتیانی مدیرعامل باشگاه استقلال از جمله تماشاگران ویژه تمرین امروز این تیم بود.

تمرین استقلال یک ساعت و 15 دقیقه به طول انجامید و سپس بازیکنان به هتل المپیک بازگشتند تا خود را برای دیدار فردا برابر الجزیره آماده کنند. این بازی ساعت 15 روز چهارشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 850168

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