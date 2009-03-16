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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۲۷

گزارش تمرین امروز آبی پوشان/

غیبت اکبرپور و گوشزد قلعه‌نویی به بازیکنان / جباری اخراج شود!

غیبت اکبرپور و گوشزد قلعه‌نویی به بازیکنان / جباری اخراج شود!

تمرین عصر امروز تیم فوتبال استقلال در شرایطی برگزار شد که هوادارن این تیم با سر دادن شعارهایی خواستار کنار گذاشتن مجتبی جباری از این تیم شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرینات تیم فوتبال استقلال برای دیدار روز چهارشنبه برابر الجزیره امارات از ساعت 10/15 دقیقه امروز در ورزشگاه شهید دستگردی تهران برگزار شد.

در این تمرین ابتدا بازیکنان  10 دقیقه به صحبت های امیر قلعه نویی گوش دادند که سرمربی آبی پوشان در این صحبت ها اهمیت دیدار با الجزیره را گوشزد کرد.

در تمرین امروز سیاوش اکبرپور مهاجم آبی پوشان به دلیل حضور در نشست کمیته انضباطی غایب بود. علیرضا عباسفرد نیز به دلیل بیماری فرزندش دیرتر از همه به محل تمرین آمد.

نزدیک به 100 تماشاگر با حضور در ورزشگاه شهید دستگردی این تمرینات را از نزدیک تماشا کردند. هواداران استقلال در تمرین امروز شعارهایی علیه مجتبی جباری سردادند و خواهان جدایی وی از استقلال شدند.

بازیکنان استقلال امروز به بازی آقا وسط ، سانتر از جناحین ، مرور کارهای تاکتیکی و فوتبال درون تیمی پرداختند. آخرین تمرین استقلال قبل از دیدار روز چهارشنبه ، فردا در همین مکان برگزار خواهد شد.

نشست خبری امیر قلعه نویی سرمربی تیم فوتبال استقلال ساعت 12:30 دقیقه فردا در محل هتل المپیک تهران برگزار خواهد شد.

کد مطلب 850169

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