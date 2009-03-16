فیروز کریمی مصدوم شد! / نوری و رضایی غایبان بزرگ صبا

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین تمرین تیم فوتبال صبای ایران پیش از دیدار با الاهلی امارات در دومین دیدار از مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 15:45 دقیقه امروز در زمین دانشگاه قم برگزار شد.

در این تمرین بازیکنان پس از گرم کردن بدنهای خود به مرور تمرینات گروهی و تاکتیکی به مدت 45 دقیقه پرداختند، در حالیکه طراوت و شادابی خاصی بین بازیکنان در این تمرین حکمفرما بود.

البته غیبت غلامرضا رضایی و محمد نوری دو بازیکن تاثیرگذار صبا در این تمرین بسیار چشمگیر بود. طبق نظر مسئولان این دو بازیکن به علت مصدومیت در این تمرین شرکت نکردند و حضورشان در مسابقه فردای این تیم در هاله ای از ابهام قرار دارد.

ضمن اینکه در اواسط تمرین شوت یکی از بازیکنان به بدن فیروز کریمی برخورد کرد و وی برای دقایقی مصدوم شد اما پس از مداوا توسط پزشکان ادامه تمرینات صبا را زیر نظر گرفت.

دیدار تیم های صبای ایران و الاهلی امارات در مرحله گروهی رقابت های لیگ قهرمانان آسیا ساعت 15 فردا در ورزشگاه یادگار امام(ره) قم برگزار خواهد شد.