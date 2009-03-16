مصدومیت رحمتی و تمرین با 11 ملی پوش / تمرینات دایی برای دروازه بان ها

به گزارش خبرنگار مهر، دومین تمرین تیم فوتبال کشورمان پس از پیروزی یک بر صفر برابر تیم ملی کنیا عصر امروز با حضور 11 بازیکن در محل کمپ تیم های ملی برگزار شد.

در این تمرین مهرزاد معدنچی، محمدرضا خلعتبری، حسین کعبی، مجید غلام نژاد، ستار زارع، سیدجلال حسینی، علی حمودی، جلال رافخواهی، حسن اشجاری، مهدی رحمتی و محمد محمدی حضور داشتند و زیر نظر کادر فنی به مدت 2 ساعت تمرینات آماده سازی را پیگیری کردند.

در این تمرین بازیکنان پس از گرم کردن بدنهای خود، زیر نظر روته مولر به مرور تمرینات تاکتیکی پرداختند که در این بین دروازه بان ها زیر نظر علی دایی به تمرینات اختصاصی پرداختند.

سپس بازیکنان در دو گروه 5 نفره به فوتبال درون تیمی در فضای کوچک پرداختند که در یکی از این صحنه های رحمتی پس از برخورد با خلعتبری از ناحیه زانو دچار آسیب دیدگی شد.

در پایان تمرین دکتر شهاب عضو کادر پزشکی تیم ملی مصدومیت دروازه بان شماره یک تیم ملی را جدی ندانست و اعلام کرد وی با یکی یا دو جلسه فیزیوتراپی می تواند از فردا در تمرینات گروهی شرکت کند اما خود رحمتی اظهار داشت باید تا فردا صبر کند تا میزان مصدومیتش مشخص شود.

در پایان تمرین مهرزاد معدنچی در اقدامی شایسته حسین کعبی، مجید غلام نژاد، ستار زارع و سیدجلال حسینی به سمت دو کودک معلول که به همراه پدرشان برای تماشای تمرین تیم ملی آمده بودند، برد تا آنها با این کودکان عکس یادگاری بگیرند.

همچنین در انتهای تمرین عصر امروز علی دایی برای دقایقی با محمد محمدی به مرور تمرینات اختصاصی پرداخت. ضمن اینکه محمد نوری هم تا ظهر امروز در کمپ تیم های ملی زیر نظر کادر پزشکی تیم ملی تمرینات درمانی خود را انجام می داد و پس از بهبود کامل برای همراهی تیم صبای قم در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا راهی شهر قم شد.