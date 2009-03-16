به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به کارگردانی امیر قویدل و تهیه کنندگی اکبر تحویلیان در شش قسمت 30 دقیقه‌ای تهیه شده است. میرطاهر مظلومی، ولی‌‌الله مومنی، مهدی حسین‌زاده، عبدالله بحرالعلومی، سهیلا خسروی و ... گویندگان مجموعه "ستاره سهیل" هستند.

داریوش ارجمند، اکبر عبدی، بهزاد فراهانی، نیکو خردمند، شبنم قلی‌خانی، پرویز پورحسینی، چنگیز وثوقی، محمد عمرانی، میرطاهر مظلومی، حسین خانی بیک، محمود بهرامی و محمودرضا قدیریان در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

"ستاره سهیل" نخستین تجربه امیر قویدل در ژانر تاریخی است و محوریت مجموعه روزهای مسلمانی اویس است.