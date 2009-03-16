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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۴۹

"ستاره سهیل" برای آذری‌زبانان شبکه سحر دوبله می‌شود

"ستاره سهیل" برای آذری‌زبانان شبکه سحر دوبله می‌شود

مجموعه تلویزیونی "ستاره سهیل" به مدیریت دوبلاژ سعید بحرالعلومی برای سیمای آذری شبکه جهانی سحر دوبله می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مجموعه به کارگردانی امیر قویدل و تهیه کنندگی اکبر تحویلیان در شش قسمت 30 دقیقه‌ای تهیه شده است. میرطاهر مظلومی، ولی‌‌الله مومنی، مهدی حسین‌زاده، عبدالله بحرالعلومی، سهیلا خسروی و ... گویندگان مجموعه "ستاره سهیل" هستند.

داریوش ارجمند، اکبر عبدی، بهزاد فراهانی، نیکو خردمند، شبنم قلی‌خانی، پرویز پورحسینی، چنگیز وثوقی، محمد عمرانی، میرطاهر مظلومی، حسین خانی بیک، محمود بهرامی و محمودرضا قدیریان در این مجموعه به ایفای نقش پرداخته‌اند.

"ستاره سهیل" نخستین تجربه امیر قویدل در ژانر تاریخی است و محوریت مجموعه روزهای مسلمانی اویس است.

کد مطلب 850176

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