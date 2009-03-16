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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۳۷

صالحی به مهر خبر داد:

جلسه امروز شورای عالی کار بی نتیجه ماند/ تصمیمگیری نهایی عصر فردا

جلسه امروز شورای عالی کار بی نتیجه ماند/ تصمیمگیری نهایی عصر فردا

عضو شورای عالی کار از بی نتیجه ماندن جلسه عصر دوشنبه شورا برای بررسی ابعاد اظهار نظر بانک مرکزی خبر داد و گفت: عصر فردا احتمالا آخرین جلسه برگزار و نتیجه گیری می شود.

ولی الله صالحی در گفتگو با مهر در خصوص نتیجه برگزاری نشست فوق العاده شورای عالی کار در روز جاری گفت: مسئله اصلی مربوط به اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی است به نحوی که آنها در زمان تعیین نرخ دستمزد 88 به ما اعلام کردند نرخ تورم پایان بهمن ماه سال جاری 9/25 درصد است.

عضو شورای عالی کار با بیان این نکته که شورا به استناد گزارش بانک مرکزی اقدام به تعیین حداقل دستمزد سال آینده بیش از 8 میلیون نفر کارگر کرده اظهار داشت: متاسفانه در حال حاضر اعلام نظر بانک مرکزی به صورتی که ابتدا نرخ تورم 9/25 درصد اعلام و سپس در فاصله کمی حدود 20 درصد اعلام شد، تبدیل به چالشی شده است.

صالحی ادامه داد: نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی امروز در یک نشست رسمی دیگر ابعاد اظهارنظر بانک مرکزی را بررسی کردند و قرار است در یک بررسی دقیق تر و میدانی نتیجه در شورای عالی کار جمع بندی شود.

وی افزود: البته در جلسه امروز موارد دیگری نیز مورد بررسی قرارگرفته به نحوی که بحث پایداری بنگاههای اقتصادی و مشکلاتی که مورد اعتراض گروههای کارفرمایی بوده نیز به بحث و تبادل نظر گذاشته شده است.

 روز چهارشنبه هفته گذشته شورای عالی کار حداقل دستمزد سال آینده کارگران را 2 میلیون و 745 هزار ریال و روزانه 91 هزار و 500 ریال تعیین و اعلام کرده بود.

کد مطلب 850180

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