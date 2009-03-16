180 نمازخانه در مدارس قزوین ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد صادق پورمهدی در جلسه بررسی و پیگیری ساخت نمازخانه در مدارس استان که عصر دوشنبه در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر 180 مدرسه در استان قزوین فاقد نمازخانه برای اقامه این فریضه الهی است که در جریان سفر رئیس ستاد اقامه نماز کشور به استان مقرر شد تا مهر ماه سال آینده تمامی این مدارس دارای نمازخانه شوند.

پورمهدی افزود: از مجموع 180 نمازخانه تعهد شده، 80 نمازخانه در تعهدات اداره کل نوسازی و تجهیزمدارس ، 40 مورد از تعهد سازمان صنایع و معادن، 20 مورد تعهد سازمان جهاد کشاورزی، 20 مورد تعهد سازمان بازرگانی و 20 مورد نیز در تعهد مجمع خیرین استان است که تا پایان نیمه اول سال 1388 ساخته خواهد شد.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندار با تاکید بر تهیه نقشه مدارس و مساجد استان خاطرنشان کرد: در ساخت مدارس جدید باید تا حد ممکن مدارس را در کنار مساجد احداث کنیم تا در وقت اقامه نماز دانش آموزان بتوانند به سهولت با حضور در مساجد از فضای معنوی این اماکن مذهبی استفاده کنند و نماز خود را بجای آورند.

پورمهدی در پایان بر ساخت نمازخانه در مدارس روستایی نیز تاکید کرد و از فرمانداران خواست در کمیته برنامه ریزی شهرستان ضمن توجه جدی به این موضوع در ساخت مساجد بین راهی هم اهتمام کنند.