دیدار عمرو موسی با اسد/ مخالفت مجدد سوریه با حکم بازداشت البشیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، "عمرو موسی" در دیدار با "بشار اسد"، اوضاع فعلی جهان عرب در آستانه نشست آتی سران کشورهای عربی در دوحه را بررسی و از ریاست یک ساله سوریه بر نشست سران عرب و تحرک گسترده آن در زمینه های سیاسی، اقتصادی،توسعه و اجتماعی با وجود شرایط دشوار جهان عرب تمجید کرد.



در این نشست که ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه حضور داشت، آخرین روند آشتی میان اعراب نیز مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.



رئیس جمهوری سوریه همچنین پیام شفاهی عمر حسن البشیر همتای سودانی خود را دریافت کرد؛ این پیام مربوط به روابط دوجانبه و آخرین تحولات سودان و منطقه بود که السمانی الوسیله وزیر مشاور در امور خارجی سودان امروز تقدیم بشار اسد کرد.



بشار اسد بار دیگر بر مخالفت کشورش با حکم دادگاه بین المللی کیفری مبنی بر بازداشت البشیر و بر قرار گرفتن سوریه درکنار سودان در مقابله با چالشهایی که وحدت و ثبات این کشور را تهدید می کند، تاکید کرد.

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