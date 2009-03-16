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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۷:۴۰

درپی فروکش کردن اعتراضات؛

هند از برقراری ثبات سیاسی در پاکستان استقبال کرد

هند از برقراری ثبات سیاسی در پاکستان استقبال کرد

هند با استقبال از برقراری ثبات سیاسی در پاکستان پس از اعلام بازگشت به کار رئیس سابق دادگاه عالی این کشور، این موضوع را مثبت اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، پراناب موخرجی ضمن استقبال از پایان بحران سیاسی در پاکستان ابراز امیدواری کرد با برقراری ثبات در اسلام آباد، تروریسم در این منطقه کنترل شود.

وزیر خارجه هند در عین حال، بحران سیاسی پاکستان را مسئله ای داخلی اعلام کرده و از هرگونه ابراز نظر درباره این مسائل خودداری کرد.

یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان امروز با اعلام برگشت قضات عزل شده به کار خود تا پایان این ماه میلادی به بحران سیاسی گسترده در این کشور پایان داد.

گفتنی است بحران سیاسی بین دو حزب حاکم مردم و حزب مسلم لیگ شاخه نواز در هفته های اخیر، ثبات سیاسی پاکستان را به شدت شکننده کرده بود.

کد مطلب 850185

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