تدوین سند راهبردی توسعه صنعت و معدن اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، محمد خیر اندیش عصر دوشنبه در جلسه فوق العاده کار گروه صنعت و معدن استان در محل استانداری اظهار داشت: پس از اتمام این مرحله، عوامل منتهی به بهبود وضعیت موجود صنایع و معادن استان شناسایی و مورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به تشکیل چهار کار گروه ویژه برای تحقق مطلوب این مهم ادامه داد: در تدوین این سند از نظرات و پیشنهادات تشکلهای غیردولتی نظیر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز استفاده خواهد شد.

مدیرعامل شرکت حفاری کشور نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم بسترسازی برای تسهیل سرمایه گذاری بخش خصوصی، تحقق این بستر را از مهمترین رسالت دولتها دانست و افزود: برخی از استانهای کشور با کاهش بروکراسی و تقویت اطلاع رسانی در خصوص نحوه و وضعیت صدور پروانه ها و مجوزهای فعالیت برای سرمایه گذاران، گامهای بسیار مثبت و مطلوبی را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی برداشته اند.

محمد رضا صالحی با اشاره به شناسایی اولیه منابع معدنی نظیر مس، کروم و طلا در استان اردبیل خاطرنشان کرد: همچنین محصول سیب زمینی استحصالی در اردبیل، علاوه بر مصارف خوراکی در بخش صنعت نیز می تواند کاربرد داشته و با استحصال نشاسته از آن ارزش افزوده بیشتری نصیب استان خواهد شد.

شناسایی و معرفی فرصتها و اولویتهای سرمایه گذاری در استان اردبیل یکی از مهمترین اهداف تدوین سند راهبردی توسعه صنعت و معدن استان است.