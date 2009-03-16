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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۲۳

رحمتی پس از تمرین امروز:

هنوز وضعیت مصدومیتم مشخص نیست

هنوز وضعیت مصدومیتم مشخص نیست

دروازه‌بان شماره یک تیم ملی فوتبال کشورمان با ابراز امیدواری از اینکه آسیب دیدگی‌اش جدی نباشد، اظهارنظر در این خصوص را به پس از معاینه پزشکان در روز آینده موکول کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی در جریان تمرین امروز تیم ملی فوتبال کشورمان پس از برخورد با خلعتبری دچار مصدومیت شد و از زمین بیرون رفت. رحمتی پس از مداوای اولیه به زمین برگشت اما پس از یک شروع مجدد بار دیگر از همان ناحیه دچار درد شد و تمرین را ترک کرد تا غلامپور جانشین وی شود.

وی در پایان تمرین امروز تیم ملی گفت: در آن صحنه از ناحیه زانو دچار مصدومیت شدم و پس از درمان اولیه به تمرین ادامه دادم ولی پس از چند دقیقه و روی یک شروع مجدد از ناحیه زیر زانو احساس درد کردم و با نظر کادرفنی و پزشکان دیگر به بازی ادامه ندادم.

دروازه بان شماره یک تیم ملی فوتبال کشورمان اضافه کرد: دکتر تیم ملی به من اعلام کرده است مشکلی ندارم اما باید تا فردا صبر کنم تا پس از کاهش ورم ناحیه آسیب دیده، میزان مصدومیتم مشخص شود.

کد مطلب 850189

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