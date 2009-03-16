هنوز وضعیت مصدومیتم مشخص نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی در جریان تمرین امروز تیم ملی فوتبال کشورمان پس از برخورد با خلعتبری دچار مصدومیت شد و از زمین بیرون رفت. رحمتی پس از مداوای اولیه به زمین برگشت اما پس از یک شروع مجدد بار دیگر از همان ناحیه دچار درد شد و تمرین را ترک کرد تا غلامپور جانشین وی شود.

وی در پایان تمرین امروز تیم ملی گفت: در آن صحنه از ناحیه زانو دچار مصدومیت شدم و پس از درمان اولیه به تمرین ادامه دادم ولی پس از چند دقیقه و روی یک شروع مجدد از ناحیه زیر زانو احساس درد کردم و با نظر کادرفنی و پزشکان دیگر به بازی ادامه ندادم.

دروازه بان شماره یک تیم ملی فوتبال کشورمان اضافه کرد: دکتر تیم ملی به من اعلام کرده است مشکلی ندارم اما باید تا فردا صبر کنم تا پس از کاهش ورم ناحیه آسیب دیده، میزان مصدومیتم مشخص شود.