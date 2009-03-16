هنجار شکنی به عنوان انجام یک رفتار سنتی جایز نیست

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، عزیزی بعد از ظهر دوشنبه در نشست مطبوعاتی خود اظهار داشت: در سنت مراسم چهارشنبه استفاده از مواد محترقه و منفجره دیده نشده است و چنانچه افرادی اعتقاد دارند که این امر را به عنوان یک سنت باید به جا آورند می توانند آن را به شکل سنتی خود فقط در جلوی منازل و در کوچه های محل سکونت انجام دهند تا مایه سلب آسایش برای سایر مردم را فراهم نکنند.

فرماندار شیراز با اشاره به لزوم همکاری مردم با مسئولان انتظامی شهر در روز چهارشنبه آخر سال عنوان کرد: شهروندان در صورت مشاهده موارد اختلال در نظم و امنیت می توانند مراتب را به سامانه خبری 110 پلیس، 113 اطلاعات و 114 بسیج اطلاع داده تا از وقوع حادثه ای جلوگیری شود.

عزیزی با تاکید بر اینکه در این مواقع افرادی به دنبال سواستفاده و سلب آسایش مردم هستند، ادامه داد: مردم برای رفاه بیشتر در این روز سعی کنند در صورت امکان از حضور بی مورد در سطح شهر خودداری کرده و حتی از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنند تا ترافیک روان تر و آسایش خاطر بیشتری را در سطح شهر ایجاد شود.

وی در ادامه با بیان اینکه برای این مراسم نیز خانواده ها باید نسبت به کنترل فرزندان خود در خصوص عدم استفاده از مواد محترقه نهایت تلاش خود را انجام دهند، یادآور شد: اگر افرادی بخواهند تحت عنوان چهارشنبه سوری برای مردم مزاحمت ایجاد کنند یا مایه سلب آسایش شهروندان شوند به طور حتم مورد برخورد شدید و قانونی قرار خواهند گرفت و در این شب مخلان نظمی که در سالهای گذشته نیز دستگیر شده اند باید نهایت مراقبت را به عمل آورده که در این شب برای شهروندان مزاحمت ایجاد نکنند تا به صورت مجدد مورد اعمال قانون شدید و جدی قرار نگیرند.

عزیزی در بخش دیگری از سخنان خود با اعلام اینکه ستاد تسهیلات نوروزی شهرستان شیراز نیز از روز چهارشنبه 28 اسفند ماه در مدرسه انقلاب واقع در خیابان ساحلی کار خود را آغاز می کند، افزود: برای سرویس دهی به مسافران نوروزی نهایت تلاش خود را انجام داده و مردم نیز می توانند برای اینکه اوقات خوشی را برای میهمان فراهم کنند ما را یاری دهند.