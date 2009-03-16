سولانا خواستار تداوم روند سازش خاورمیانه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، خاویر سولانا در دیدار با وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت:

اتحادیه اروپا آماده ادامه روند طبیعی مذاکرات با اسرائیل است به شرطی که به تداوم مذاکرات با فلسطینی ها پایبند بوده و برای تحقق طرح سازش تلاش کند.

این در حالی است که با پیروزی راستگرایان در انتخابات رژیم صهیونیستی و کسب 65 درصد از کرسی های کنیست، بنیامین نتانیاهو رهبر حزب تندرو لیکود مامور تشکیل کابینه این رژیم شده است و این امر بر تنشها در منطقه افزوده است.

کارشناسان مسائل سیاسی، قدرت یافتن راستگراها را عامل تسریع مرگ رژیم صهیونیستی عنوان کرده اند.

