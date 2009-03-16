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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۸:۰۶

درنشست وزرای خارجه اروپا؛

سولانا خواستار تداوم روند سازش خاورمیانه شد

در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه بر تداوم روند سازش خاورمیانه تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، خاویر سولانا در دیدار با وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل گفت:
اتحادیه اروپا آماده ادامه روند طبیعی مذاکرات با اسرائیل است به شرطی که به تداوم مذاکرات با فلسطینی ها پایبند بوده و برای تحقق طرح سازش تلاش کند.

این در حالی است که با پیروزی راستگرایان در انتخابات رژیم صهیونیستی و کسب 65 درصد از کرسی های کنیست، بنیامین نتانیاهو رهبر حزب تندرو لیکود مامور تشکیل کابینه این رژیم شده است و این امر بر تنشها در منطقه افزوده است.

کارشناسان مسائل سیاسی، قدرت یافتن راستگراها را عامل تسریع مرگ رژیم صهیونیستی عنوان کرده اند.

کد مطلب 850194

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