قاتل معاون دادستان اصفهان از افراد شرور و سابقه دار است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدرضا حبیبی اظهار داشت: تولایی صبح دوشنبه به دست یکی از افراد شرور و سابقه دار و دارای پرونده های متعدد کیفری در رابطه با مواد مخدر و نزاع و درگیری در حال عزیمت به محل خدمت ناجوانمردانه به شهادت رسید .

وی افزود: تولایی از قضات مجرب، متدین و پر تلاشی بود که در طول خدمت قضایی خود در سمتهای مختلف منشا خدمات ارزنده ای بوده است .

دادستان اصفهان همچنین عنوان کرد: فقدان این قاضی مجرب ضربه سنگینی بر پیکر دستگاه قضایی استان وارد کرد اما شهادت در راه خدا و انجام وظیفه در کسوت قضا بهترین پاداشی بود که نصیب وی شد .

حبیبی خطاب به افراد شرور و مجرم خاطرنشان کرد: افراد خطاکار و مجرم باید بدانند با این گونه اقدامات کور و ضد انسانی نه تنها درعزم و اراده قضات شریف در انجام وظیفه خللی وارد نمی کند، بلکه آنان را در برخورد قاطع با قانون شکنان و تبهکاران مصمم تر خواهد کرد.

حبیبی در پایان، این ضایعه اسفناک را به خانواده این شهید و جامعه قضات به ویژه همکاران زحمتکش دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان تسلیت و برای آن شهید علو درجات را از درگاه باری تعالی خواستار شد .

این فرد جنایتکار به سرعت در محل جنایت از سوی نیروهای انتظامی مستقر در مقابل دادسرای ناحیه یک بازداشت و تحویل مراجع ذیصلاح شده است.