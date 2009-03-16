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۲۶ اسفند ۱۳۸۷، ۱۹:۱۰

دادستان اصفهان:

قاتل معاون دادستان اصفهان از افراد شرور و سابقه دار است

قاتل معاون دادستان اصفهان از افراد شرور و سابقه دار است

اصفهان - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با اشاره به ترور "احمد رضا تولایی" گفت: قاتل معاون دادستان اصفهان یکی از افراد شرور و سابقه دار است.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدرضا حبیبی اظهار داشت: تولایی صبح دوشنبه به دست یکی از افراد شرور و سابقه دار و دارای پرونده های متعدد کیفری در رابطه با مواد مخدر و نزاع و درگیری در حال عزیمت به محل خدمت ناجوانمردانه به شهادت رسید.

وی افزود: تولایی از قضات مجرب، متدین و پر تلاشی بود که در طول خدمت قضایی خود در سمتهای مختلف منشا خدمات ارزنده ای بوده است.

دادستان اصفهان همچنین عنوان کرد: فقدان این قاضی مجرب ضربه سنگینی بر پیکر دستگاه قضایی استان وارد کرد اما شهادت در راه خدا و انجام وظیفه در کسوت قضا بهترین پاداشی بود که نصیب وی شد.

حبیبی خطاب به افراد شرور و مجرم خاطرنشان کرد: افراد خطاکار و مجرم باید بدانند با این گونه اقدامات کور و ضد انسانی نه تنها درعزم و اراده قضات شریف در انجام وظیفه خللی وارد نمی کند، بلکه آنان را در برخورد قاطع با قانون شکنان و تبهکاران مصمم تر خواهد کرد.

حبیبی در پایان، این ضایعه اسفناک را به خانواده این شهید و جامعه قضات به ویژه همکاران زحمتکش دادسرای عمومی و انقلاب اصفهان تسلیت و برای آن شهید علو درجات را از درگاه باری تعالی خواستار شد

این فرد جنایتکار به سرعت در محل جنایت از سوی نیروهای انتظامی مستقر در مقابل دادسرای ناحیه یک بازداشت و تحویل مراجع ذیصلاح شده است.

کد مطلب 850195

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