دری نجف آبادی خواستار اشد مجازات برای ضارب شهید تولایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام دری نجف آبادی با تاکید بر اینکه با رخداد چنین حوادث ناگواری عزم دستگاههای قضایی در مواجهه با مفاسد و جریانات فاسد و مفسد، بیشتر و مستحکمتر خواهد شد یاد آور شده است: خدمتگزاران دستگاه قضایی با اعتقاد به اهمیت خدمت در این عرصه خطیر شجاعانه و با صلابت به ایفای وظایف و مسئولیتهای مبرم خویش خواهند پرداخت و شهادت مظلومانه قضات و همکاران قضایی ما را در راهمان مصمم تر خواهد ساخت و خونبهای پاک قاضی مقدسها و تولاییها عزم کارگزاران قضایی را برای ریشه کن سازی فساد جزم تر خواهد کرد.

دری نجف آبادی در این پیام که خطاب به غلامرضا انصاری رئیس کل دادگستری استان اصفهان صادر گردیده خواستار اشد مجازات برای ضارب شهید تولایی شده و مراتب تسلیت خود را به خانواده این شهید و قضات و کارکنان دادگستری استان اعلام کرده است.