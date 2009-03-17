حجت الاسلام دکتر احمد احمدی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عالم اسلام گسترده است، البته هر قدر که یک عالم اعتقادی سیاسی گسترگی پیدا می کند به همان اندازه هم اختلافات چه از نوع فرهنگی چه عقیدتی و چه فقهی و کلامی بروز و ظهور می کند .

وی افزود: همین مسئله حجاب را به عنوان یک حکم قرآنی در نظر بگیریم که حدود هشت آیه قرآن به آن اختصاص دارد اما این امر میان زنان در تمام مناطق کشور و همچنین سراسر جهان با یکدیگر متفاوت است، پوششی که اصل آن اسلامی است میان بسیاری از مسلمانان با هم تفاوت دارد.

حجت الاسلام احمدی گفت: جهان اسلام باید در رابطه با مسائل اساسی وحدت داشته باشد و این امر می تواند عامل پیروزی مسلمانان در مسائل اساسی باشد که باید بر سر آن وحدت داشته باشیم، چرا که وحدت مهمترین عامل پیروزی مسلمانان است اگر مسلمانان متحد شوند، هیچ قدرتی نمی تواند آنها را شکست دهند.

دکتر احمدی تأکید کرد: اتحاد میان مسلمانان ساده نیست، سران کشورها باید واقع بینانه عمل کنند.

وی با اشاره به نمونه همزیستی شیعیان و اهل سنت در ایران گفت: در ایران شیعه و سنی و همچنین پیروان سایر ادیان در کنار هم زندگی کرده و مشکلی خاصی نداریم، میلیونها نفر اهل سنت در این کشور به سر می برند این درحالی است که ما پشت سر آنها نماز می خوانیم اما آنها کمتر در مساجد ما حاضر شده و به امام شیعه اقتدا می کنند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تصریح کرد: اگر سران کشورها دور اندیشی داشته باشند این اختلافها برطرف شده و همه در کنار هم توقف کرده و نقاط افتراق را حل می کنند.

نماینده مجلس شورای اسلام همچنین اظهار داشت: گردهمایی علمای مسلمانان برای رفع چالش ها می تواند تأثیرگذار باشد، ایده تقریب به همین علت به وجود آمده، تقریب زمانی عملی می شود که علما از جان و دل کار کنند.

حجت الاسلام احمدی گفت: در این همایشها گاهی افرادی شرکت می کنند که با نفوذ نیستند، برخی از آنها از کشورهایی آمده اند که مسئولان با آنها همکاری نمی کنند. باید توجه داشت که برگزاری نشستهای مختلف میان علما راه کار اصلی برای رفع افتراق و یکپارچه کردن جمعیت یک میلیاردی مسلمانان نیست.