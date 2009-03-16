آستان قدس رضوی برای استقبال از مسافران نوروزی برنامه های ویژه اجرا می کند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، امیر خوراکیان بعد از ظهر دوشنبه در نشست خبری در جمع خبرنگاران در معاونت تبلیغات و ارتباطات آستان قدس رضوی اظهار داشت: با توجه به حضور میلیونی مردم در ایام نوروز باید خدمات با کیفیت تری را به زائران ارائه کرد و به همین منظور برنامه های ویژه ای برای این ایام آستان قدس رضوی اجرایی خواهد شد.

وی افزود: مراسم آخرین دعای کمیل و دعای ندبه سال به صورت ویژه ای توسط مداحان کشوری برگزار شده و مراسم تحویل سال نو که امسال با نمازجمعه ترکیب می شود در ظهر جمعه برپا می شود.

خوراکیان ادامه داد: مراسم پس از نمازجمعه با قرائت زیارت امین الله، مناجات خوانی، سخنرانی، قرائت دعای توسل توسط محمدرضا طاهری و مدیحه سرایی حاج محمود کریمی ادامه پیدا می کند و دعای تحویل سال از سوی گروه انصار الزهرا (س) قرائت خواهد شد.

وی درباره نحوه ارائه خدمات و راهنمایی زائرین خاطرنشان کرد: 250 نیروی متخصص و آموزش دیده در قالب کیوسک هایی در ورودهای اصلی حرم مطهر از 28 اسفندماه آغاز به کار کرده و به طور 24 ساعته در خدمت مردم خواهند بود.

معاون تبلیغات آستان قدس رضوی با بیان تولید محصولات گسترده فرهنگی تاکید کرد: برای اولین بار کتاب راهنمای زائران به نام سفر به بهشت، تدارک دیده شده است و در این کتاب سعی شده مطالبی پیرامون آشنایی با سیره حضرت رضا (ع)، آداب زیارت، برنامه های حرم و مسائل مورد نیاز فرهنگی بیان شود.

خوراکیان یادآور شد: برای اولین بار نمایشگاه حکایت آفتاب هشت قطعه از زندگی حضرت را در هشت غرفه که با شیوه های گوناگونی هنری طراحی شده ارائه می دهد و این نمایشگاه که در هر غرفه آن از سوی یک نفر روایتگری می شود از ساعت 17 تا اذان مغرب در محل درب غربی صحن جامع رضوی میزبان کاروان هایی است که از قبل وقت گرفته باشند.

معاون تبلیغات آستان قدس رضوی در مورد برنامه های قرآنی حرم مطهر در ایام نوروز نیز عنوان کرد: محفل انس با قرآن کریم در دارالقرآن کریم، ترتیل دسته جمعی و کارگاه های آموزشی با موضوعات حفظ قرآن، تدبر در قرآن، اعجاز عملی قرآن، آیات کلیدی، آشنایی با نهج البلاغه و آشنایی با سیره حضرت رضا (ع) از برنامه های قرآنی هستند که در این ایام اجرا خواهند شد.