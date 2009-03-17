تیم ملی فوتبال سنگال با 10 لژیونر اروپایی به ایران می آید

به گزارش خبرنگار مهر، طبق توافق فدراسیون فوتبال کشورمان و فدراسیون فوتبال سنگالی بر حضور بازیکنان اصلی تیم سنگال در دیدار تدارکاتی روز 12 فروردین در تهران تاکید شده است.

تیم فوتبال سنگال که در آخرین رده بندی فیفا درمکان 60 جهان و 10 قاره آفریقا قرار دارد، قرار است در دیدار تدارکاتی مقابل ایران که در روزهای فیفا برگزار می شود با جمعی از بازیکنان لژیونر شاغل در لیگ های اروپایی مقابل تیم ملی کشورمان صف آرایی کند.

از جمله بازیکنان سرشناس تیم ملی فوتبال سنگال که احتمالا این تیم را در سفر به تهران همراهی خواهند کرد می توان به "تونی سیلوا" دروازه بان تیم ترابوزان اسپور ترکیه ، "جیوانی داو" هافبک تیم نانت فرانسه ، هاپه دیاخاته عضو تیم دیناموکیف مسکو، حاجی دیوف عضو باشگاه بلکبرن انگلیس و بازیکن سال آفریقا در سال 2002 اشاره کرد . ضمن اینکه چند بازیکن تیم سنگال در باشگاههای مطرحی نظیر استاندارد لیژبلژیک ، پورتسموث و استوک سیتی انگلیس عضویت دارند. هدایت تیم سنگال را فلاویو باروس برزیلی برعهده دارد.

با این شرایط به نظر می رسد تیم ملی فوتبال کشورمان در دومین دیدار تدارکاتی خود در سال جدید با حریفی قدرتمند و خوشنامی در فوتبال جهان دیدار خواهد کرد که این مسابقه می تواند تدارک مناسبی برای کادر فنی پیش از دیدار های حساس مقدماتی جام جهانی تلقی شود.

تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از دیداربا سنگال روزسوم فروردین درخاک کویت به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور خواهد رفت تا خود را برای دیدار روز 8 فروردین مقابل عربستان آماده کند. دیدار ایران و سنگال نیز روز 12 فروردین ماه آینده برگزار می شود.