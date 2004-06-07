اشتباهات و نواقص موسسه ژئو فيزيك دانشگاه تهران در مورد اعلام زلزله

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در اين پيام كه رونوشتي از آن نيز براي آيت الله شاهرودي رييس قوه قضاييه ، آيت الله مكارم شيرازي، دكتر حداد عادل رييس مجلس شوراي اسلامي و دكتر فرجي رييس دانشگاه تهران ارسال شده آمده است : ماجمعي از دانشگاهيان دانشگاه تهران تابستان سال گذشته با ارسال نامه ايي در مورد اشتباهات موسسه ژئوفيزيك در خصوص اعلام زلزله هشدار داديم ولي اين نامه مورد توجه قرار نگرفت كه اگر گرفته بود شايد شاهد فاجعه بم نبوديم.

دانشگاهيان در اين پيام خطاب به خاتمي با اشاره به اينكه زلزله قابل پيش بيني نيست ولي مي توان از زيان هاي آن كاست تصريح كردند: يك ماه قبل از وقوع زلزله بم مردم و مسئولين اين شهر طي تماس هايي با موسسه ژئو فيزيك دانشگاه تهران از پيش لرزه ها شكايت كردند اما مسئولين اين موسسه اقدامات مرسوم نظير نصب شبكه موقت را انجام ندادند .

در ادامه اين پيام اشاره شده است: اگر اين حداقل اقدامات هم انجام مي شد شايد از عمق فاجعه كاسته مي شد .

نويسندگان اين نامه همچنين تصريح كردند: علي رغم پيشرفت هاي صورت گرفته در زمينه پيش بيني زلزله، آقايان به جاي انجام كارهاي علمي بدنبال كارهاي شركتي هستند و خود اقدامي نمي كنند و جلوي كارهاي پژوهشي ديگران را هم مي گيرند.

اين دانشگاهيان در ادامه پيام خود به رييس جمهور سئوالات زير را مطرح كردند: "چرا برخلاف بخش نامه رييس جمهور وقت ، شركت هاي داخلي در خريد تجهيزات شركت داده نشدند؟"،" چرا خريد ها به صورت مناقصه نبوده و شركت هاي مورد نظر دعوت شده اند؟"،"رابطه دكتر ع.ج خريدار شبكه ها با شركت س.آ چگونه است؟"،" چه لوازمي و با چه مشخصات فني و به چه قيمتي خريداري شد؟"،" چرا به جاي تجهيزات زلزله لوازمي مانند كاغذ چاپ، چاپگر، پي سي، باتري، سيم بكسل و.. كه در داخل هم است از شركت كانادايي خريداري شد؟"،" چرا اشتباهات دستگاهها درست نمي شود؟"،" چرا شبكه هاي كرمان و ساير استان ها سال ها است كه در انبار موسسه ژئوفيزيك خاك مي خورد ولي نصب نمي شوند؟"،" مسئوليت اشتباهات بزرگ در اعلام مشخصات زلزله ها به عهده كيست؟ مگر آقايان بهترين و گرانترين دستگاهها را نخريدند؟"،" چرا مسئوليت شبكه هاي تهران و مازندران به عهده دو ليسانسيه تازه كار گذاشته شده است كه تخصص زلزله شناسي ندارند؟".

همچنين سئوال هاي ديگري در اين نامه طرح شده است از قبيل "دكتر ن.ك مي گويد عده اي پول گرفتند تا شبكه ها را خراب كنند اينها چه كساني هستند؟"،" نصب شبكه هاي سد هاي كرخه و كارون و .. كه توسط موسسه انجام مي شد چگونه سر از شركت خصوصي رييس موسسه لرزه نگار پارسيان درآورد؟"،"دستگاه هاي زلزله نگاري مفقود شده موسسه ژئو فيزيك چه شدند و سر از كجا درآوردند ؟"،" بلاخره پاسخگوي اين همه خطا در زلزله كشور كيست و چرا پژوهش هاي بنيادي انجام نمي شود و در شبكه ها از نيروهاي متخصص استفاده نمي شود و مانند همين مشكلات در موسسه بين المللي زلزله شناسي در خريد دستگاهها و غيره وجود دارد" و ....

دانشگاهيان در ادامه پيام خود به رييس جمهور آوردند : در جريان زلزله بم موسسه ژئوفيزيك از ستاد حوادث وزارت كشور يك ساعت براي اعلام محل زلزله وقت خواست در صورتي كه قبلا اين كار به صورت خودكار انجام مي شد و در نهايت محل اوليه اعلام شده توسط موسسه جازموريان در صد كيلومتري بم بود لذا تاوان مرگ كساني را كه در اين يك ساعت كشته شدند را چه كسي مي دهد، مسئولين موسسه و دانشگاه تهران يا شركت كانادايي؟

در خاتمه اين نامه با اشاره به اينكه اشتباهات زلزله اخير آوج و بلده نيز موجب آوارگي مردم تهران در پارك ها و خيابان ها شده است آمده است: زلزله تهران ميليون ها كشته و مجروح و ميليارد ها خسارات باقي خواهد گذاشت لذا شايد بهتر باشد امروز با استاد نمايان فاسد در فاسد برخورد شود تا فردا كل كشور و نظام تاوان آن را ندهند.