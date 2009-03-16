رسیدگی به مشکلات چای گیلان نباید سیاسی شود

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان عصر دوشنبه در نشست بررسی راهکارهای ایران و کشور تانزانیا در خرید چای اظهار داشت: باتوجه به توانی که در استان گیلان در خصوص تولید چای با کیفیت وجود دارد باید برنامه ریزی های اصولی و صحیحی برای رونق بخشیدن این محصول فراهم آید.

وی با اعلام اینکه اگر به نحو مطلوب از امکانات استفاده شود همه مشکلات بخش چای حل خواهد شد، یادآور شد: استانداری گیلان از انجام فعالیتهای نوآورانه که بتواند تحولی در این بخش ایجاد کند، حمایت خواهیم کرد.

قهرمانی با بیان اینکه می توان مشکل چای را حل کرد بطوری که تمامی تولیدات صادراتی شود، افزود: این مهم نیازمند طرحها و برنامه ریزیهای لازم در مدیریت صنعتی و کشاورزی چای کشور است.

استاندارگیلان با اشاره به اینکه باید اتصالی میان تولید، فرآوری و تجارت چای ایجاد کرد، ادامه داد: به منظور پیشبرد این هدف با همکاری " نواب مولا " رئیس شرکت اختلاط تانزانیا که در سطح وسیعی از دنیا مشغول به فعالیت است برای مشارکت و بهره برداری و فعال سازی کارخانجات چای در استان گیلان همکاری دو جانبه آغاز شده است.

وی بیان داشت: به کمک و مشارکت این شرکت و طرف ایرانی می توان یک برنامه ای در سطح وسیعی از استان پایه گذاری کرده که در امر تولید، فرآوری و تجارت چای به صورت الگو و هدف برای بخشهای دیگر چای درآمده و نسبت به رفع مشکلاتی از قبیل کیفیت برگ سبز، کیفیت تولید در کارخانجات و فروش محصولات تولیدی اقدام اساسی به عمل آید.

استاندار گیلان عنوان کرد: اجرایی شدن این مشارکت نیاز به سه سال زمان دارد و همه باید کمک کنند تا اهداف پیش بینی شده در تفاهم نامه از سوی دو طرف محقق شود و این عمل را به گونه ای تثبیت کرد که رونق اقتصادی این بخش هرچه سریعتر شکل واقعی خودش را نشان دهد.

در ادامه این جلسه نواب مولا رئیس شرکت اختلاط کشور تانزانیا گفت: به منظور همکاری و توسعه بخش چای در گیلان تفاهم نامه ای با طرف گیلانی نهایی شده است تا صنعت چای در ایران توسعه یابد.

وی افزود: برای پیشرفت و توسعه کشت چای در گیلان تجهیزات و ماشین آلات جدید کارخانجات و تولید چای و در نهایت بازار چای و خرید و فروش آن را متحول خواهیم کرد.

کشت چای در گیلان بیش از 107 سال سابقه دارد و تنها در ناحیه خزری و در استان گیلان 32 هزار هکتار باغ چای وجود دارد.