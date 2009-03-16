935 واحد تولیدی در بوشهر تحت پوشش اداره کل استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمدحسین محتشم عصر دوشنبه در حاشیه بازدید استاندار بوشهر از اداره کل استاندارد استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در گذشته چهار آزمایشگاه فعال در استان وجود داشت اما در سه سال گذشته این تعداد به 37 آزمایشگاه رسیده است.

وی ادامه داد: بالغ بر 12 هزار نمونه کالا از گمرک وارد این استان شده و بیش 120 هزار مورد آزمون آزمایشگاهی از سوی بخش خصوصی روی این نمونه ‌ها انجام شده است.

مدیرکل استاندارد استان بوشهر با اشاره به اینکه سه شرکت بازرسی در سال جاری تائید صلاحیت شده اند، خاطرنشان کرد: امسال 43 عنوان پروانه کاربرد علامت استاندارد برای واحدهای تولیدی تحت پوشش صادر شده که این رقم رشد 116 درصدی را نشان می‌دهد.

محتشم افزود: در گذشته دو واحد مصالح ساختمانی استاندارد در استان بوشهر فعال بود که در طول سه سال گذشته به 34 واحد رسیده است.

استاندار بوشهر نیز در این بازدید اظهار داشت: با توجه به اهمیت نظارت و کنترل بر کالاهای وارداتی، باید ضوابط قانونی در کنترل کالاهای وارداتی رعایت شود.

ابوطالب شفقت افزود: عدم نظارت بر کالاهای وارداتی باعث هدر رفتن سرمایه، عدم ایجاد اشتغال و باعث ایجاد اختلال در چرخش اقتصادی کشور می‌ شود.

وی ادامه داد: از آنجا که ارتقای توانمندی پیمانکاران بومی از برنامه‌های استانداری است، نظارت و کنترل بر فعالیت ‌های آنان به ‌منظور استفاده از محصولات استاندارد ضروری است و در همین ارتباط باید استانداردهای لازم برای محصولات تولیدی در استان را بومی کنیم.

وی یادآور شد: از آنجا که نظارت بر کالاهای وارداتی و استانداردسازی محصولات یک وظیفه مهم محسوب می‌شود، کارشناسان و متخصصان این حوزه باید با آخرین روش‌ها و تکنولوژی استاندارد آشنا شوند.