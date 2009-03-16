فاجعه"حلبچه"وجدان بشریت را تکان داد/ بازگشت دیکتاتوری به عراق امکان ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،"نوری المالکی"در سخنانی به مناسبت بیست و یکمین سالگرد فاجعه دلخراش بمباران شیمیایی شهر حلبچه به دستور صدام دیکتاتور سابق عراق گفت : یادآوری هر ساله این فاجعه دردناک و رسوا کردن اقدامات رژیم صدامی پافشاری ما بر مخالفت با بازگشت دیکتاتوری و سیاستهای تبعیض نژادی،دینی،مذهبی و به حاشیه راندن را مورد تاکید قرار می دهد.



وی افزود : ملت ما که امروز شهدای خود را تکریم می کند،در جهت ساخت دولت بر اساس قانون اساسی و احترام به دیدگاه دیگر گامهای رو به جلو برخواهد داشت و به آینده ای چشم دوخته است که صندوقهای رای برایش ترسیم می کند و صفحه سرکوبگری و استبداد و دیکتاتوری را برای همیشه می پیچاند.



وی خاطر نشان کرد : آنهایی که رضایت دادند ابزار کشتار و نسل کشی باشند و خاک عراق از شمال تا جنوبش را از گورهای دسته جمعی پر کردند،امروز در برابر عدالت قرار دارند تا به سزای جنایات قتل و کشتار گروهی را که در تاریخ سابقه نداشته است،برسند.



مالکی گفت : تحقق عدالت بخشی از وفاداری به قربانیان بیگناه اعم از زن و کودک و سالخوردگان ملت کرد عزیزی است که از رژیم سابق رنجهای زیادی متحمل شد.



دادگاه عالی جنایی عراق در ژوئن 2007،علی حسن المجید معروف به علی شیمیایی(پسر عموی صدام و یکی از مهمترین همدستان وی)و سلطان هاشم وزیر دفاع رژیم سابق و رشید التکریتی معاون رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم بعثی سابق را به جرم ارتکاب جنایات نسل کشی در مناطق کردنشین به اعدام محکوم کرده بود.

دادگاه عالی جنایی عراق متهمان را به ارتکاب جنایات جنگی و جنایت بر ضد بشریت که منجر به قتل و آوارگی هزاران کرد در طی سالهای 1988 تا 1989 در عملیاتی موسوم به عملیات انفال شد،محکوم کرد.