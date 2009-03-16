ورود عمرو موسی به عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،"عمرو موسی" در فرودگاه بغداد مورد استقبال محمد الحاج حمود معاون امور حقوقی وزارت امور خارجه عراق قرار گرفت.



به گفته "لبید عباوی" معاون وزیر امور خارجه عراق،سفر عمرو موسی در چارچوب آماده سازی برای نشست آتی سران عرب در دوحه و همچنین اطلاع یافتن از آخرین اوضاع عراق انجام شده است.



عباوی افزود : این سفر فرصتی برای دبیرکل اتحادیه عرب خواهد بود تا درباره مسائل جهان عرب بحث و تبادل نظر کند به ویژه با توجه به اینکه در برهه اخیر حوادث مهمی مانند تجاوزگری اسرائیل به غزه و حکم دادگاه بین المللی جنایی درباره عمر البشیر رئیس جمهوری سودان و دیگر مسائل رخ داده است.



وی خاطر نشان کرد اتحادیه عرب نقش بزرگی دارد و می تواند این نقش را به شکل بزرگتر در حمایت از روند سیاسی عراق و تلاشهای دولت در برقراری آشتی ملی ایفا کند.

کد مطلب 850240