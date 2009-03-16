کشته شدن یک نظامی آمریکایی در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اصوات العراق،ارتش آمریکا در بیانیه ای از کشته شدن یک تفنگدار دریایی خود در استان بغداد خبر داد.



ارتش آمریکا به جزئیات بیشتری درباره علت کشته شدن این نظامی اشاره نکرده است.



با کشته شدن این نظامی،آمار تلفات ارتش آمریکا از آغاز جنگ بر ضد عراق در مارس 2003 تا کنون به چهار هزار و 258 کشته رسیده است.



همچنین این پنجمین نظامی آمریکایی است که از ابتدای ماه مارس تا کنون در عراق کشته می شود.