تصمیم سوئیس برای معاملات گازی با ایران، در راستای منافع دو کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، کنفرانس پیمان انرژی با حضور وزرای نفت عربستان سعودی، جمهوری اسلامی ایران و عمان و همچنین مقامات عالیرتبه سوئیس از جمله صدر اعظم کانتون ژنو و وزیر محیط زیست، حمل نقل و انرژی سوئیس، روز دوشنبه آغاز بکار کرد.

در این کنفرانس همچنین مقامات سازمان ملل متحد و روسای بخشهای مختلف آن به همراه اساتید دانشگاه و کمپانی های بزرگ نفتی حضور دارند. این کنفرانس با تمرکز بر موضوع انرژی از یکسو و توسعه و محیط زیست از سوی دیگر در صدد بررسی همگرایانه این 3 مفهوم می باشد.

نوذری در این کنفرانس با معرفی منابع عظیم نفت و گاز کشورمان به بیان نقش جمهوری اسلامی ایران در تامین انرژی جهانی پرداخت و با بیان اینکه بخش اعظمی از تخریب‌های محیط زیستی ناشی از سوخت های فسیلی به دلیل استفاده نادرست از این منابع است، گفت: ایران از هر اقدامی که امکان استفاده بهینه از انرژی را فراهم آورد، استقبال می کند.

وی با اشاره به مسئولیت مشترک ولی متفاوت کشورها در کاستن از صدمات محیط زیستی، استفاده از تکنولوژی های مهار کربن را گامی به سوی توسعه پایدار دانست.

وزیر نفت کشورمان اقدامات جمهوری اسلامی ایران در طراحی کارتهای هوشمند سوخت برای استفاده از بنزین و گازوئیل را اقدامی موثر برای استفاده بهینه از انرژی در داخل کشور دانست.

نوذری با اشاره به اینکه سهم گاز در تامین انرژی های کشورمان به 60 درصد رسیده است، افزود: با تغییر سیاست های مصرف انرژی در داخل کشور و نیز راه اندازی نخستین نیروگاه هسته ای برای تامین برق کشورمان و کاهش مصرف داخلی سوخت های فسیلی در تولید الکتریسیته، ایران قادر خواهد بود نقش بسیار مهمی در پاسخگویی به نیازهای رو به تزاید کشورهای جهان از جمله اروپا ایفا کند.

وی تصمیم دولت سوئیس را برای ورود به معامله درازمدت با ایران در بخش گاز نشان دهنده دوراندیشی دولتمردان این کشور و در راستای منافع دو کشور دانست.