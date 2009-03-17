مدرنترین جایگاه سوخت غرب مازندران راه اندازی شد

مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی غرب مازندران چالوس دوشنبه شب در مراسم افتتاح این جایگاه افزود: این جایگاه در زمینی به مساحت دو هزار و 44 متر مربع دارای چهار سکوی خودرو و یک سکوی موتوری با 9 دستگاه تلمبه دونازله و چهار دستگاه مخزن راه اندازی شد.

ظرفیت کل این جایگاه، 200 هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی بوده و برای راه اندازی این جایگاه 10 میلیارد ریال از سوی بخش خصوصی هزینه شده است.

جایگاه فوق نخستین جایگاه درجه یک و بسیار مدرن در سطح شهرستانهای رامسر و تنکابن بوده و بنزین سوپر نیز در آن عرضه می شود.

در مراسم افتتاح این طرح جمعی از مسئولان از جمله نماینده ویژه وزیر اقتصاد و مسئولان شهرستان شرکت داشتند.

شهرستانهای غرب مازندران حدود 800 هزار نفر جمعیت دارد.