مصاف دو تیم هم استانی در لیگ برتر کشتی به نفع بابلی ها خاتمه یافت

به گزارش خبرنگار مهر، در این دیدار که از هفته دوم از دور برگشت این رقابتها دوشنبه شب در سالن ورزشی حسن رنگرز نوشهر برگزار شد تیم کشتی شورای شهر و شهرداری بابل با نتیجه قاطع هفت بر صفر تیم منتخب نوشهر را در خانه حریف شکست داد.

در این دیدار در 55 کیلوگرم وحید جان برسنگ از شهرداری و شورای شهر بابل مقابل حریف به برتری رسید و حسن بابایی در 60 کیلوگرم از همین تیم بر حریف غلبه کرد.

در وزن 66 صابر میرزاده، در 74 کیلوگرم آرمین رضازاده، در 84 کیلوگرم محمد خانلرزاده، در 96 کیلوگرم مجتبی کریم فر که هر چهار نفر از تیم شورای شهر و شهرداری بابل بودند، مغلوب تیم هم استانی خود تیم منتخب نوشهر شدند.

مجتبی اسلامی در وزن 120 کیلوگرم از تیم شهرداری و شورای شهر بابل برابر حریف نوشهری خود صاحب برتری شد.