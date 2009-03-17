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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۱۰:۳۷

حدود پنج میلیون مترمکعب برفروبی در راههای گلستان صورت گرفت

حدود پنج میلیون مترمکعب برفروبی در راههای گلستان صورت گرفت

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل راه و ترابری گلستان گفت: حدود پنج میلیون متر مکعب از راههای استان در سال جاری برای جلوگیری از یخبندان برف روبری شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی جوان شورابی شامگاه دوشنبه در این زمینه به خبرنگاران افزود: با هر بارش برف در حوزه استحفاظی راه های گلستان به طور متوسط 140 نیروی راهدار و 88 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در عملیات برفروبی شرکت داشتند.

وی اظهار داشت: همچنین بیش از 400 تن نمک از شروع فصل پاییز تاکنون در محورهای مواصلاتی برف گیر استان، پاشیده شده است.

مدیر کل راه و ترابری گلستان در ادامه با بیان اینکه عملیات راهداری زمستان همچنان در سطح راه های استان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: 239 نیروی راهدار در قالب 13 اکیپ راهداری و 125 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در عملیات راهداری امسال استان حضور دارند.

وی بیان داشت: این عملیات با هدف جلوگیری از انسداد راه ها و ایجاد عبور و مروری روان برای استفاده کنندگان از راهها در سطح 14 راهدارخانه ثابت و سیار استان اجرا شده است.

شورابی با بیان اینکه عمده ترین محورهای ارتباطی برف گیر استان، محورهای "درازنو، توسکستان، اولنگ و خوش ییلاق " است، افزود: عملیات راهداری تا پانزدهم فروردین ماه در طول این محورها و محورهای اصلی و فرعی استان ادامه دارد.
  
مدیرکل راه و ترابری گلستان یادآورشد: همچنین شتشوی علائم نصب شده در طول راه ها، جایگزین کردن علائم جدید به جای علائم فرسوده و قدیمی، تسطیح، آزاد سازی و پاکسازی حریم راه ها و حذف علفهای هرز حاشیه جاده ها و نظایر آن از اقداماتی است که در این عملیات برای استقبال از مسافران نوروزی در استان انجام می شود.

وی عنوان کرد: تکمیل روشنایی، خط کشی و لکه گیری راه ها و آماده سازی راهدارخانه های ثابت و سیار را از اقدامات دیگری است که برای رفاه حال مسافران و گردشگران نوروزی استان گلستان در این عملیات صورت می گیرد.

به گفته وی، عملیات پاکسازی حریم راه های استان با همکاری بخش خصوصی و 38 دستگاه ماشین آلات و یکصد نیروی راهداری اداره کل راه و ترابری گلستان در حال انجام  است.

طول راههای اصلی و فرعی استان گلستان حدود پنج هزار کیلومتر است.

کد مطلب 850266

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