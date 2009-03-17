حدود پنج میلیون مترمکعب برفروبی در راههای گلستان صورت گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدتقی جوان شورابی شامگاه دوشنبه در این زمینه به خبرنگاران افزود: با هر بارش برف در حوزه استحفاظی راه های گلستان به طور متوسط 140 نیروی راهدار و 88 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در عملیات برفروبی شرکت داشتند.

وی اظهار داشت: همچنین بیش از 400 تن نمک از شروع فصل پاییز تاکنون در محورهای مواصلاتی برف گیر استان، پاشیده شده است.

مدیر کل راه و ترابری گلستان در ادامه با بیان اینکه عملیات راهداری زمستان همچنان در سطح راه های استان ادامه دارد، خاطرنشان کرد: 239 نیروی راهدار در قالب 13 اکیپ راهداری و 125 دستگاه ماشین آلات سبک و سنگین در عملیات راهداری امسال استان حضور دارند.

وی بیان داشت: این عملیات با هدف جلوگیری از انسداد راه ها و ایجاد عبور و مروری روان برای استفاده کنندگان از راهها در سطح 14 راهدارخانه ثابت و سیار استان اجرا شده است.

شورابی با بیان اینکه عمده ترین محورهای ارتباطی برف گیر استان، محورهای "درازنو، توسکستان، اولنگ و خوش ییلاق " است، افزود: عملیات راهداری تا پانزدهم فروردین ماه در طول این محورها و محورهای اصلی و فرعی استان ادامه دارد.



مدیرکل راه و ترابری گلستان یادآورشد: همچنین شتشوی علائم نصب شده در طول راه ها، جایگزین کردن علائم جدید به جای علائم فرسوده و قدیمی، تسطیح، آزاد سازی و پاکسازی حریم راه ها و حذف علفهای هرز حاشیه جاده ها و نظایر آن از اقداماتی است که در این عملیات برای استقبال از مسافران نوروزی در استان انجام می شود.

وی عنوان کرد: تکمیل روشنایی، خط کشی و لکه گیری راه ها و آماده سازی راهدارخانه های ثابت و سیار را از اقدامات دیگری است که برای رفاه حال مسافران و گردشگران نوروزی استان گلستان در این عملیات صورت می گیرد.

به گفته وی، عملیات پاکسازی حریم راه های استان با همکاری بخش خصوصی و 38 دستگاه ماشین آلات و یکصد نیروی راهداری اداره کل راه و ترابری گلستان در حال انجام است.

طول راههای اصلی و فرعی استان گلستان حدود پنج هزار کیلومتر است.