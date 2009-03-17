تقویت و افزایش بازارچه های مرزی از نیازهای اساسی کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، آزاد قادری شامگاه دوشنبه در جریان دیدار وزیر بازرگانی با فعالان بخش خصوصی استان کردستان اظهار داشت: با توجه به شرایط موجود تقویت و افزایش بازارچه های مرزی یکی از مهمترین نیازهای کردستان به شمار می رود که امیدواریم این مهم در جریان دور دوم مصوبات سفر هیئت دولت به این استان مورد توجه و عنایت ویژه قرار گیرد.

وی ادامه داد: امروز مرز باشماق مریوان و بازارچه های سیف سقز و سیرانبند بانه به عنوان مبادی قانونی ورود و خروج کالا در استان کردستان به شمار می روند که متاسفانه به دلیل ضعف در زیرساختها وضعیت مبالات کالا در این مبادی به سختی امکان پذیر است.

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن سنندج خاطرنشان کرد: یکی از مهمترین زیرساختهای لازم برای موفقیت آمیز بودن اجرای طرح انسداد و کنترل مرزها در استان کردستان به تقویت بازارچه های مرزی مربوط است که امیدواریم این مهم در کوتاهترین زمان ممکن مورد توجه مسئولان کشوری و استانی قرار گیرد.

قادری در ادامه با اشاره به دیگر نیازمندیهای استان کردستان در زمینه افزایش مبادلات کالا با کشور عراق عنوان کرد: راه اندازی آزمایشگاه مجهز جهت رعایت کلیه استانداردها در صادرات و واردات کالا نیز می تواند افزایش مبادلات مرزی در استان کردستان را به دنبال داشته باشد.

وی بحث راه اندازی پایانه های صادراتی، معافیت سود بازرگانی برای فعالین این بخش در کردستان، اجازه ثبت سفارش کالا در گمرکات استان و تاسیس و راه اندازی نمایشگاه دائمی استان کردستان را از جمله دیگر نیازمندیهای بحث افزایش مبادلات کالا در این استان برشمرد و اظهار امیدواری کرد: با رفع این موانع و کاستی ها شاهد روند رو به رشد افزایش مبادلات کالا از طریق مرزهای استان کردستان باشیم.