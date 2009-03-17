میدان گشایی برای جوانان در عرصه های مختلف در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان سنندج اظهار داشت: میدان گشایی برای ورود جوانان به عرصه های مختلف مدیریتی در سطح کشور باید در دستور کار قرار گیرد و توجه به این مهم جزو اولویتهای اصلی دولت نهم به شمار می رود.

وی ادامه داد: امروز باید عرصه را برای ورود انرژی و پتانسیل ذخیره شده ای خاصی که یکی از نیازهای اساسی و آینده کشور را از نظر نیروی انسانی تامین می کند، فراهم کرد که این مهم مهیا نخواهد شد مگر با تدبیر و تعامل هر چه مسئولان با نسل جوان.

رئیس سازمان ملی جوانان کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر قشر بسیار عظیم جوان که پر از انرژی و توانمندی است آماده ورود به عرصه برای خدمت به مردم است که باید فضا را برای ورود این افراد فراهم کرد تا در آینده برای مدیریت های کلان در کشور با مشکل مواجه نشویم.

علی اکبری بیان داشت: مسئولان و مدیران استانی باید برنامه های کاری رئیس جمهور در خصوص استفاده از قشر جوان در دولت نهم را سرلوحه کارهای خود قرارداده و مطمئن باشند که از مشاوره گرفتن، میدان دادن و کار کردن با نسل جوان پشیمان نخواهند شد.

وی در ادامه با اشاره به مدیریت جهادی در دولت نهم گفت: نگاه به مدیریت در دولت نهم کاملا جهادی است و این نگاه برخواسته از ایمان و تقوای مدیران دولت نهم و به استفاده بهینه از امکانات، توانمندیها و پتانسیلهای موجود در هر منطقه و استان است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان کشور عنوان کرد: خدمتگزاری و مدیریت در دولت نهم مشابه میدان سرعتی است که باید مسئولان برای خدمت گذاری هر چه بهتر به مردم از همدیگر سبقت بگیرند.

حاج علی اکبری افزود: علیرغم اظهار نظرهای غیرکارشناسی در کشور نگاه جهادی دولت نهم به مدیریت هیچگونه مغایرتی با دور اندیشی و استفاده از شیوه های نوین علمی برای اداره کردن جامعه ندارد بلکه این مهم فراهم کردن شرایطی بهتر برای استفاده بهینه تر از امکانات و پتانسیل های موجود در جامعه است.

رئیس سازمان ملی جوانان کشور بیان داشت: دکتر احمدی نژاد با هدف و استراتژی مدیریت جهادی در کشور گفتمان انقلاب اسلامی را بیش از هر زمان دیگری به آرمانهای انقلاب برگرداند و باید از این موقعیت و شرایط دفاع و از فراموش کردن آن به شدت پرهیز کرد.

علی اکبری در بخش دیگری از صحبتهای خود به وضعیت استان کردستان اشاره کرد و اظهار داشت: خوشبختانه کردستان پتانسیلهای لازم را برای توسعه و پیشرفت از هر لحاظی داراست به شرطی که این امکانات و پتانسیلها در جهتی صحیح و با مدیریتی هوشمندانه مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین کردستان را دارای پیشینه بسیار گرانبهایی دانست و گفت: خدمت کردن در استان کردستان نعمت بسیار بزرگی است که باید از این فرصت در جهت کسب رضای خدا و خدمت صادقانه به مردم این استان استفاده نمود.

در این جلسه همچنین نمایندگان ادارات شهرستان سنندج هر کدام گزارشی از وضعیت پروژه ها و طرح های اجرا شده در دور اول سفر هیئت دولت به استان کردستان را ارائه کردند.