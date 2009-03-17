سهمیه طرحهای بسیج سازندگی گنبد کاهش چشمگیری یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد رضویان صبح سه شنبه در شورای کشاورزی این شهرستان افزود: در سال جاری دو هزار و 200 نفر از جوانان دختر و پسر این شهرستان در طرحهای بسیج سازندگی به کار گرفته شدند که 30 درصد از آنها را خواهران و بقیه را برادران بسیجی تشکیل می دهند.

وی اظهار داشت: این میزان در سال گذشته 10 هزار نفر روز بوده که امسال به دو هزار و 200 نفر روز کاهش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: این شهرستان آمادگی برای جذب و بکارگیری 30 هزار نفر روز در طرح بسیج سازندگی دارد و با توجه به نیاز این شهرستان و استقبال گسترده متقاضیان برای مشارکت در این طرح، امیدواریم سهمیه این شهرستان در سال آینده افزایش یابد.

به گفته رضویان، جوانان بسیجی قبل از به کارگیری در دوره های ویژه تخصصی آموزش دیدند و سپس در رشته های دامپزشکی، زراعت، باغبانی، امور دام و آب و خاک به کار گرفته شدند.

رئیس اداره ترویج جهاد کشاورزی گنبد کاووس بیان داشت: که طی این مدت جوانان فوق علاوه بر انجام کارهای تخصصی به آموزشهای دینی و اخلاقی نیز می پردازند که تاثیر خوبی در خودسازی معنوی و فرهنگی آنها می گذارد.

شهرستان گنبد کاووس بیش از 160 هزار هکتار اراضی زراعی و کشاورزی دارد.