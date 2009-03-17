به گزارش خبرنگار مهر، کریمی در چهارمین فیلم کارنامه خود از فضای رئال مجموعه آثارش فاصله گرفته و این بار مفاهیم و دغدغه‌های خود را در قالب قصه‌ای کاملاً سوررئال به تصویر می‌کشد.

پرداختن به مسائل و روابط انسان‌های معاصر که به شیوه خاص خود نوستالژی و دغدغه عشق را دارند، مولفه مشترک سه فیلم اول این فیلمساز است که البته در نسل قدیمی‌تر جستجو می‌شود. از این وجه می‌توان "نسل جادویی" را اثری متفاوت در کارنامه کریمی دانست.

"نسل جادویی" فیلمی است درباره نسل جوان امروز که دچار سردرگمی و نوعی بی‌آرزویی هستند. نسلی که به شیوه خاص و نامتعارف خود عاشقی می‌کنند اما رنگ و بوی آن شاید به دلیل فاصله داشتن کریمی با فضای ذهنی آنها نه تأثیرگذار است نه باورپذیر.

هر چند فیلمی چون "باغ‌های کندلوس" دغدغه‌های سوررئال کریمی را به گونه‌ای قابل قبول و جذاب در بافت رئال قصه وارد کرده بود، اما در "نسل جادویی" این دغدغه‌ها به عنوان ایده اصلی و محور فیلم مورد توجه است. این گونه است که اگر بخواهیم فیلم را در یک خط خلاصه کنیم، بیش از هر چیز وجوه فراواقعی فیلم نمود پیدا می‌کند.

چهارمین فیلم کریمی روایتی از چند جوان سرگشته نسل امروز است که هر یک صاحب نیرویی عجیب هستند. نکته مهمتر اینکه در طول فیلم که کمتر از نود دقیقه هم هست، چیزی به این یک خطی اضافه نمی‌شود. در واقع مخاطب از ابتدا تا انتهای فیلم با نیروهای عجیب و مختلف این چند جوان سر و کار دارد که در موقعیت‌های مختلف تکرار می‌شود بدون آنکه وجهی تازه در بر داشته باشد.

"نسل جادویی" با در جا زدن در سطح ایده‌هایی که برای نیروهای ماورایی این چند جوان طراحی شده، یکی دیگر از مولفه‌های آشنا و جذاب فیلم‌های کریمی را نیز در بر دارد که البته نمودی برجسته پیدا نکرده است. دیالوگ‌های شعرگونه‌ای که به جملات قصار پهلو می‌زنند، همواره از نقاط برجسته آثار ایرج کریمی هستند که در ذهن علاقمندان به آثارش بیش از موقعیت‌ و کنش و واکنش‌ها باقی می‌مانند.

این بار هم هر چند این ویژگی در فیلم حضور دارد اما در جا زدن داستان در یک سطح که چیزی جز پرش از یک خط قصه به دیگری و به تصویر درآوردن نیروهای فوق طبیعی آنها نیست، اثرگذاری این دیالوگ‌ها را کمرنگ کرده است. به این ترتیب به نظر می‌آید آنچه باید در فیلم "نسل جادویی" به آن دلخوش کرد همین وجوه سورئال و ماورایی است که ذکر تأثیرگذاری آنهم رفت.

وجوه معنایی و ماورایی فیلم جدید کریمی هر چند نمودی خاص و متفاوت در سینمای ایران دارد اما نکته این است که چنین کنش و واکنش‌هایی نتوانسته در بافت درام وارد شود و بیش از هر چیز متمرکز بر همین وجه از جذابیت است. با این نگاه فیلم را باید یک گام رو به عقب برای فیلمسازی دانست که از سبک منحصر به فرد خود که برگ برنده آثارش محسوب می‌شد، فاصله گرفته و کمتر می‌تواند علاقمندانش را راضی نگه دارد.

پرداختن به عشق‌های نامتعارف و ماندگار نیز این بار با گذر از فیلتر نسل جوان نمودی ناآشنا پیدا کرده که نمی‌تواند مخاطب را با خود همراه کند. البته این بار هم عشق ابدی و ازلی در تنها نماینده نسل گذشته بروز می‌کند؛ مردی (شاهرخ فروتنیان) که با باور حضور روح همسر مرده‌اش،‌ او را به جهان واقعی فرا می‌خواند.

"نسل جادویی" را می‌توان فیلمی از این کارگردان دانست که با نگاه یک وجهی او به وجوه سوررئال و معنایی، از ویژگی منحصر به فرد سبکش فاصله گرفته و در انتها نه خاطره‌‌انگیز است و نه باورپذیر.

فیلم سینمایی "نسل جادویی" ساخته ایرج کریمی چهارمین فیلم وی پس از "از کنار هم می‌گذریم"، "چند تار مو" و "باغ‌های کندلوس" است. این فیلم پس از حضور در یازدهمین جشن خانه سینما در سومین جشنواره شهر به نمایش درآمد. فیلم به داستان سرگشتگی جوانان امروز می‌پردازد، جوانانی که دنبال معنایی برای زندگی خود و بیان دغدغه‌هایشان هستند.

هدیه تهرانی، رامبد جوان، باران کوثری، کورش تهامی، نگار جواهریان و شاهرخ فروتنیان بازیگران، حسن کریمی مدیر فیلمبرداری، کیوان جهانشاهی آهنگساز، امیرحسین قاسمی صداگذار، مجید لیلاجی طراح صحنه و لباس، مهرداد میرکیانی طراح چهره‌پردازی، جهانگیر کوثری تهیه‌کننده فیلم هستند.