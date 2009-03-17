شفاهی جانشین غلامی در تیم ملی شد/ مربیگیری صافی در هنگ کنگ

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از اختلاف حسن بیگی با کادر فنی تیم ملی کاراته که به خروج او از اردوی این تیم انجامید، هادی غلامی به عنوان نفر اصلی وزن 67- کیلوگرم در جمع ملی پوشان حاضر شد.

با وجود انتخاب غلامی برای حضور در مسابقات هنرهای رزمی آسیا، مشکلاتی در راه اعزام به خارج از کشور این کاراته کا به وجود آمد که باعث کنار گذاشته شدن وی از اردوی تیم ملی شد.

غلامی به دلیل مفقود شدن گذرنامه‌اش و آماده نشدن آن تا زمان اعزام تیم ملی کاراته به مسابقات هنرهای رزمی آسیا نمی تواند تیم ملی را در این مسابقات همراهی کند. با این وجود کادر فنی از میان گزینه‌های موجود مرتضی شفاهی را برای حضور در وزن 67- کیلوگرم تیم ملی انتخاب کرد.

شفاهی روند رو به رشدی در اردوهای تیم ملی داشته و اوایل هفته جاری نیز موفق شد در رقابت‌های بین المللی هنگ کنگ به مدال طلا دست پیدا کند.

مسابقات المپیک هنرهای رزمی آسیا از پنجم تا سیزدهم اردیبهشت ماه در بانکوک تایلند برگزار می شود.

مربیگری صافی هنگ کنگ

سرمربی تیم کاراته دانشگاه آزاد که جهت حضور در رقابت‌های بین المللی هنگ کنگ به این کشور سفر کرده بود، در پایان این رقابت‌ها اردویی 5 روزه برای اعضای تیم ملی کاراته هنگ کنگ برپا کرد.

در این اردو که اعضای تیم دانشگاه آزاد نیز حضور دارند اصول مبارزه به ملی پوشان هنگ کنگ آموزش داده می شود. صافی که مدت کوتاهی مسئولیت دبیری فدراسیون کاراته را برعهده داشت، سرمربی تیم ملی کره جنوبی است که به عنوان مشاور نیز با فدراسیون هنگ کنگ همکاری دارد.

جلسه مهم آسیایی در هنگ کنگ

در جریان برگزاری مسابقات کاراته بین المللی هنگ کنگ برخی مسئولان اتحادیه کاراته آسیا که در این مسابقات حضور داشتند در جلسه‌ای مشترک پیرامون آینده این رشته ورزشی در قاره کهن به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این جلسه که با حضور "کلمنتسو" نایب رئیس اتحادیه کاراته آسیا، "لیم" رئیس کنسول داوری اتحادیه کاراته این قاره، خزانه دار و روسای فدراسیون کشورهای حاضر در مسابقات کاراته بین المللی برگزار شد در مورد پست‌های خالی در اتحادیه کاراته آسیا از جمله نایب رئیس اول، دبیر کل و ... بحث و تبادل نظر شد.