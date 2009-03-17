"شبی در تهران" 92 میلیون تومان فروخت

یکتا ناصر، رضا توکلی، رامتین خداپناهی، طه عرب، محسن اشرفی و جمعی از بازیگران محلی گرگان نقشآفرینان، حسن پویا مدیر فیلمبرداری، محسن جسور عکاس و بامداد بیات آهنگساز این فیلم سینمایی هستند. "قند تلخ" در بیست و دومین جشنواره فیلم کودک همدان به نمایش درآمد و تندیس طلایی و لوح افتخار بهترین فیلمنامه سینمایی هفتمین جشنواره فیلمهای ورزشی را نیز دریافت کرد.
ستاره میشود
"قند تلخ" از چهارشنبه هفتم اسفند در گروه سینما استقلال اکران شد و پس از 14 روز نمایش در 4 سینما 6 میلیون تومان فروش داشته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 3000 تماشاگر را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 214 نفر بوده که 54 مخاطب روزانه در هر سینما برای "قند تلخ" ثبت میشود.
"ستاره میشود" با فیلمنامهای از فریدون جیرانی بخشی از سهگانه "ستارهها" است که به بخشی از مسائل پشت صحنه سینمای ایران میپردازد. این فیلم در بیست و چهارمین جشنواره فجر به نمایش درآمد.
از عوامل فیلم میتوان به عزتالله انتظامی، امین حیایی، اندیشه فولادوند، آهو خردمند و رضا رویگری بازیگران، محمد آلادپوش مدیر فیلمبرداری و مهرداد میرکیانی چهرهپرداز اشاره کرد.
"ستاره میشود" از چهارشنبه 23 بهمن در گروه سینما آفریقا اکران شد و پس از 25 روز نمایش در 12 سینما 71 میلیون تومان فروش داشته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 35500 تماشاگر را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 1420 نفر بوده که 118 مخاطب روزانه در هر سینما برای "ستاره میشود" ثبت میشود.
"گناه من" نخستین فیلم مهرشاد کارخانی بر اساس فیلمنامهای از سعید دولتخانی و خودش ساخته شده است. حمید گودرزی، نیوشا ضیغمی و افسانه چهرهآزاد بازیگران این فیلم هستند که در بیست و پنجمین جشنواره فجر به نمایش درآمد.
فیلم داستان آشنایی پسری جوان با دختری است که در آستانه خودکشی قرار دارد. از دیگر عوامل میتوان به عزیزالله حمیدنژاد مشاور کارگردان، حسن قلیزاده مدیرفیلمبرداری، علی رنجدوست مدیرتولید، فرهنگ معیری طراح گریم، افسانه صمدزاده طراح صحنه، محمود خرسند صدابردار، غلامرضا گمرکی تهیهکننده و حمیدرضا و عماد اسدی سرمایهگذار اشاره کرد.
"گناه من" از 23 بهمن در گروه فرهنگی اکران شد و پس از 26 روز نمایش در 10 سینما 000/300/68 تومان فروش داشته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 34150 تماشاگر را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 1313 نفر بوده که 131 مخاطب روزانه در هر سینما برای "گناه من" ثبت میشود.
"کتونی سفید" دومین فیلم محمدابراهیم معیری و داستان معلمی است که به شهری کوچک میرود و با بچههای مدرسه ارتباط برقرار میکند. حسین یاری و باران کوثری بازیگران اصلی فیلم هستند.
از دیگر عوامل این فیلم که در بیست و ششمین جشنواره فجر به نمایش درآمد میتوان به جهانگیر کوثری تهیهکننده، محمد داودی مدیر فیلمبرداری، یدالله نجفی صدابردار و عاطفه رضوی طراح چهرهپردازی اشاره کرد.
"کتونی سفید" از چهارشنبه 23 بهمن در گروه سینما قدس اکران شد و پس از 26 روز نمایش در 9 سینما 000/500/32 فروش داشته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 16250 تماشاگر را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 625 نفر بوده که 69 مخاطب روزانه در هر سینما برای "کتونی سفید" ثبت میشود.
"شبی در تهران" چهارمین فیلم بهرام کاظمی است که مضمونی کمدی اجتماعی دارد و داستان زن و شوهری جوان را روایت میکند که برای کار از رشت به تهران میآیند. ماهایا پطروسیان، رامبد جوان، منوچهر علیپور، سعید پیردوست، محمد شیری و امیر نوری بازیگران فیلم هستند.
این فیلم از چهارشنبه 23 بهمن در گروه سینما عصرجدید اکران شد و پس از 26 روز نمایش در 18 سینما 000/600/91 تومان فروش داشته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 45800 تماشاگر را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 1761 نفر بوده که 98 مخاطب روزانه در هر سینما برای "شبی در تهران" ثبت میشود.
"سوگند" هجدهمین فیلم شاپور قریب بر اساس فیلمنامهای از احمد میرکمالی ساخته شده است. فیلم داستان جوانی به نام اشکان است که از طریق نامزدش شیما به محافل اکس راه پیدا میکند. شیما بر اثر زیادهروی در مصرف مواد میمیرد و این بهانهای برای آشنایی اشکان با سوگند دانشجوی رشته سینما و ازدواج آنها میشود.
یوسف مرادیان، الهام چرخنده، روشنک عجمیان، مهدی امینیخواه، فرنوش آلاحمد، محمدسادات ابهری، ساناز کیهان و سعیده عرب از بازیگران این فیلم هستند. از دیگر عوامل میتوان به نصرالله کبیری فیلمبردار، مهدی بداغی طراح صحنه و لباس، محمدعلی ضرابی طراح چهرهپردازی، علی صادقی تهیهکننده و مجتبی متولی مدیرتولید اشاره کرد.
"سوگند" از چهارشنبه 23 بهمن به نمایش درآمده و پس از 26 روز نمایش در 6 سینما 000/300/17 تومان فروش داشته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 8650 تماشاگر را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم 333 نفر بوده که 56 مخاطب روزانه در هر سینما برای "سوگند" ثبت میشود.
"ایستگاه بهشت" چهارمین فیلم نادر مقدس بر اساس فیلمنامهای از مقدس و افسانه منادی ساخته شده است. فیلم داستان زندگی جوانی نابینا را روایت میکند که در نواختن ساز مهارت دارد. او به خاطر مهربانیهای پرستارش دلباخته وی میشود و میخواهد بیناییاش را به دست آورد.
شهاب حسینی، فرهاد اصلانی، سپیده خداوردی، مهدی میامی و پورانداخت مهیمن بازیگران فیلم هستند. از دیگر عوامل این فیلم که در جشنواره بیست و پنجم فجر به نمایش درآمد میتوان به غلامرضا آزادی مدیر فیلمبرداری، محسن بابایی طراح چهرهپردازی و آزادی و مقدس تهیهکنندگان اشاره کرد.
"ایستگاه بهشت" از چهارشنبه 25 دی در گروه سینما آزادی اکران شد و پس از 44 روز نمایش در 5 سینما 000/700/82 تومان فروش داشته است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 41350 تماشاگر را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 940 نفر بوده که 188 مخاطب روزانه در هر سینما برای "ایستگاه بهشت" ثبت میشود.
"چارچنگولی" نهمین فیلم سعید سهیلی بر اساس فیلمنامهای از خودش است. این فیلم کمدی داستان دو برادر دوقلو است که از ناحیه دست به هم چسبیدهاند و هر کدام زندگی و عقاید خاص خود را دارند.
قند تلخ
جواد رضویان، رضا شفیعیجم، فتحعلی اویسی، بهاره رهنما، رضا فیض نوروزی، مهران رجبی، شهرام قائدی، مینا جعفرزاده، ساعد سهیلی و مژگان بیات در فیلم بازی کردهاند. از دیگر عوامل فیلم میتوان به حسین ملکی مدیرفیلمبرداری، جهانگیر میرشکاری صدابردار، عباس بلوندی طراح صحنه و لباس، بابک شعاعی طراح گریم، میترا احمدی مدیرتولید و سهیلی و محمد نجیبی سرمایه گذاران اشاره کرد.
"چارچنگولی" از چهارشنبه 29 آبان در گروه سینما عصر جدید اکران شد و پس از 101 روز نمایش در 19 سینما 000/000/047/1 تومان فروش کرده است. این فروش با در نظر گرفتن نرخ بلیت 2000 تومان، تعداد 523500 تماشاگر را برای این فیلم ثبت میکند. به این ترتیب تماشاگران روزانه فیلم حدود 5183 نفر بوده که 273 مخاطب روزانه در هر سینما برای "چارچنگولی" ثبت میشود.
