تهیه نوعی نانو ذرات پایدار در دمای اتاق

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی مظفری مجری طرح با بیان اینکه فروفلوئیدها موادی است که برای تشخیص و درمان در پزشکی کاربرد دارد، گفت: در این پژوهش حالت پایدار وستیت در دمای اتاق به روش آلیاژ سازی مکانیکی تهیه شد و ویژگیهای مغناطیسی آن مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان این مطلب که وستیت استوکیومتری در فشار جو تنها در دماهای بالاتر از 570 درجه سانتیگراد پایداراست، درباره روش ساخت نانو ذرات وستیت افزود: برای تهیه نانو ذرات وستیت اکسید آهن (هماتیت) اصلاح شده مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (با خلوص 85/99درصد) و پودر آهن شرکت مرک آلمان (با خلوص بالای 99درصد) به وسیله آسیاب سیاره‌ای به مدت 20 ساعت با سرعتrpm 500 آسیاب شد.

مظفری با بیان اینکه نتایج به دست آمده از پراش پرتو ایکس از نانو پودر تهیه شده (با اندازه‌ای حدود 13نانومتر) نشان دهنده تک‌ حالت‌ بودن نانو ذرات وستیت است، اظهار داشت: به دلیل دردسترس نبودن بعضی از دستگاههای اندازه گیری ویژگیهای خاص مغناطیسی نانو مواد برخی از اندازه گیریها در دانشگاه دویسبورگ-اسن آلمان انجام شده است.

مجری طرح تاکید کرد: جزئیات این پژوهش در مجلۀ Journal of Magnetism and Magnetic Materials (جلد 320، سال 2008، صفحه 2621) منتشر شده است.