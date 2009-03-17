"کوهستان جادو" صدرنشین بازار سینما شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسوشیتدپرس اعلام کرد این فیلم افسانه‌ای علمی درجه PG به کارگردانی اندی فیکمن در هفته نخست نمایش در 3187 سینما توانست به صدرنشینی یک هفته‌ای فیلم ابرقهرمانی "نگهبانان" خاتمه بدهد و در صدر جدول فروش قرار بگیرد.

"مسابقه برای رسیدن به کوهستان جادو" بازسازی فیلم سال 1975 "فرار به کوهستان جادو" با بازی ادی آلبرت، ری میلاند و دانلد پلزنس تولید استودیو دیسنی است.





دواین "راک" جانسن در صحنه‌ای از فیلم "مسابقه برای رسیدن به کوهستان جادو"

راک در این فیلم نقش یک راننده تاکسی را بازی می‌کند که به کمک یک کارشناس در زمینه بشقاب پرنده می‌آید تا از دو فرزند او که توانایی‌های ماورای طبیعی دارند در برابر سازمانی با اهداف شیطانی محافظت کند.

سفر پرماجرای آنها در یک پایگاه مخفی موسوم به ویچ مانتین / کوهستان جادو به اوج می‌رسد. کارلا گاگینو، آناسوفیا راب و گری مارشال دیگر بازیگران این فیلم هستند.

"نگهبانان" به کارگردانی زاک اسنایدر در هفته دوم اکران 67 درصد تماشاگران خود را از دست داد و با 18 میلیون دلار فروش در 3611 سینما ضمن اینکه فیلم دوم هفته شد مجموعه فروش خود را به 86 میلیون دلار رساند.

تریلر ترسناک "آخرین خانه سمت چپ" ساخته دنیس ایلیادیس به عنوان دیگر فیلمی که از این هفته به طور گسترده در سینماهای آمریکا اکران شده، در 2401 سینما 7/14 میلیون دلار به دست آورد و در رده سوم قرار گرفت.

گارت دیلاهانت، مونیکا پاتر و تونی گلدوین در این فیلم بازی می‌کنند که یک بازسازی است. در خلاصه داستان "آخرین خانه سمت چپ" آمده است: یک گروه تبهکار به رهبری یک زندانی فراری پس از حمله وحشیانه به دو زن جوان بی آنکه بدانند به خانه یکی از قربانیان پناه می‌برند و در این بین مادر و پدر خانواده در فکر انتقامی هولناک از آنها هستند.

تریلر "ربوده‌شده" با بازی لیام نیسن در هفتمین هفته نمایش در 2858 سینما 7/6 میلیون دلار فروش داشت و در رده چهارم قرار گرفت. مجموع فروش این فیلم 8/126 میلیون دلار شده است.

درام کمدی "ماده‌آ به زندان می‌رود" به کارگردانی تایلر پری نیز در 2203 سینما 1/5 میلیون دلار فروخت و فیلم پنجم هفته شد. این فیلم در چهار هفته 2/83 میلیون دلار به دست آورده است.

فیلم برنده اسکار "میلیونر زاغه‌نشین" به کارگردانی دنی بویل در هجدهمین هفته نمایش در 2578 سینما پنج میلیون دیگر فروخت و در رده ششم قرار گرفت. فیلم مستقل بویل که هزینه ساخت آن تنها 15 میلیون دلار بوده، تاکنون 6/132 میلیون دلار فروش داشته است.

فیلم کمدی "پل بلارت: پلیس مرکز خرید" با بازی کوین جونز نیز در 2281 سینما 1/3 میلیون دلار فروش داشت و ضمن اینکه به رده هفتم رفت مجموع فروش خود را پس از 9 هفته به 7/137 میلیون دلار رساند.

کمدی رومانتیک "او از تو خوشش نمی‌آید" با بازی بن افلک نیز در ششمین هفته اکران در 1890 سینما 9/2 میلیون دلار فروخت و فیلم هشتم شد. این فیلم تاکنون 89 میلیون دلار به دست آورده است.

فیلم انیمیشن "کورالین" ساخته هنری سلیک با 6/2 میلیون دلار فروش در 1768 سینما فیلم نهم هفته شد و مجموع فروش خود را به 1/69 میلیون دلار رساند. کمدی "خانم مارچ" به کارگردانی زاک کرگر و ترور مور نیز در هفته نخست نمایش در 1742 سینما 3/2 میلیون دلار فروخت و فیلم دهم شد.

کرگر و مور خود در این فیلم بازی می‌کنند و داستان درباره مردی است که پس از چهار سال از کما بیرون می‌آید و متوجه می‌شود دختری که در دوران دبیرستان او را دوست داشت، اکنون در یک مجله بسیار معروف کار می‌کند و ...

مجموع فروش فیلم‌ها این هفته 16 درصد از موعد مشابه پارسال کمتر بود که انیمیشن "هورتن صدای یک هو را می‌شنود" با 45 میلیون دلار افتتاح شد.