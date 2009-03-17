محسن یوسف پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: جنگلها امروزه نقش مهمی در تعادل کره زمین ایفا می‌کنند و این تعادل در گرو تنوع گونه ای و ژنتیکی است و تالابها و جنگلها بیشترین تنوع گونه‌ای را در میان اکوسیستمهای دنیا دارند.

وی متذکر شد: جنگلهای هیرکانی شمال کشور به‌ دلیل باستانی بودن و قدمت بسیار زیاد به عنوان فسیلهای زنده محسوب می‌شوند و این امر سبب شده تا وظیفه ما در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری بسیار سنگین و خطیر باشد.

یوسف پور تصریح کرد: کار حفاظت در سازمان با انجام حفاظت فیزیکی آغاز و با مدیریت طرحهای جنگلداری ادامه یافت و هم اکنون پرورش جنگلها در دستور کار قرار دارد و قطع درختان نیز به‌صورت تک گزینه‌ای انجام می‌شود.

این مسئول معتقد است، باید از سایر ظرفیتهای جنگل همچون توسعه طبیعت‌گردی در راستای توسعه پایدار استفاده کرد و این کار باید بدون افراط و تفریط انجام شود.

یوسف پور حفاظت فیزیکی فنی و توسعه‌ای را از عوامل مهم حفظ جنگلها عنوان کرد و اظهار داشت: حفاظت یعنی مدیریت صحیح بر جنگلها و ارزش جنگلهای هیرکانی ایران آنقدر زیاد است که تمام دنیا ایران را با نام جنگلهای هیرکانی می‌شناسند.

معاون فنی اداره کل منابع طبیعی گیلان در ادامه میزان بهره ‌برداری از جنگلهای استان را کمتر از 150 مترمکعب در سال عنوان کرد و افزود: در گذشته این رقم بین 700 تا 800 مترمکعب بوده است.