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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۰۶

شب گذشته انجام شد:

برگزاری جلسه سه کارگروه تخصصی در استان کردستان با حضور رئیس جمهوری

برگزاری جلسه سه کارگروه تخصصی در استان کردستان با حضور رئیس جمهوری

کارگروههای صنعت، معدن و اشتغال، آب و کشاورزی و مسکن استان کردستان شب گذشته با حضور رئیس جمهوری تشکیل جلسه دادند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنندج، در این جلسات که به ریاست رئیس جمهور و با حضور وزیران مربوطه و تعدادی از مقامات محلی تشکیل شد، مهم ترین مشکلات، مسائل و موانع احتمالی مرتبط با این حوزه ها مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه وزیران صنایع و معادن، آب وکشاورزی و مسکن و مسئولان مربوطه از روند پیشرفت پروژه های استان در این بخش ها از جمله اشتغال زایی گزارشی ارائه را کردند.

در ادامه این جلسه مسئولان استانی، نمایندگان مردم کردستان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی پیشنهادها و دیدگاه های خود را در خصوص افزایش رونق صنعت و معدن و افزایش اشتغال زایی و آب و کشاورزی و مسکن در استان کردستان مطرح کردند.

کد مطلب 850296

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