اعطای تسهیلات بانکی در مشارکت گسترده بخش خصوصی در امور موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در تالش، نماینده مردم تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس صبح سه شنبه در جمع مدیران و نمایندگان بخش خصوصی، تعامل مناسب و شایسته ارگانهای دولتی و بخش خصوصی در تحقق اهداف اجرای اصل 44 مفید ارزیابی کرد.

وی با اشاره به اینکه تعامل این دو نهاد با هدف پیشبرد اقتصادی و حفظ استقلال معنوی و مادی کشور در چارچوب اجرای اصل 44 پیشرفت قابل توجهی برای استان به ارمغان خواهد آورد، متذکر شد: استان گیلان جزء استانهای پیشرو در تدوین آئین نامه اجرایی اصل 44 قانون اساسی است.

نماینده تالش در مجلس هشتم با اعلام اینکه اجرای سیاستهای اصل 44 نقطه عطف ساختار اقتصادی است، افزود: ابلاغ بخشهایی از اصلاح صدور اصل 44 ورود بخش خصوصی به بخشهایی که در گذشته فعالیت در آنها در انحصار دولت قرار داشت را امکان پذیر کرد و ابلاغ بند "ج" نیز نوید بخش واگذاری این بخشها به عموم مردم است.

محمدیاری بیان داشت: اصلاح فضای کسب و کار یکی از مهمترین الزامات به دنبال ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است که مبنای توسعه بخش خصوصی شمرده می شود.

وی افزود: در واقع شرایط باید به گونه ای فراهم شد تا علاوه بر تقویت فعالیتهای بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال، تولید و رونق صادرات در کشور به وجود آید.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هشتم یادآور شد: از آنجا که بحث خصوصی سازی در قالب اجرای اصل 44 قانون اساسی مطرح است در صورت اجرای صحیح آن تغییر و تحولی عظیم در پیکره و ساختار اقتصادی کشور به وقوع خواهد پیوست.