جلسه هیئت دولت با حضور رئیس جمهوری در سنندج تشکیل شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنندج، دراین جلسه طرح های پیشنهادی برای توسعه و عمران و آبادانی استان کردستان بررسی و تصویب خواهد شد.

همچنین قرار است اعضای هیئت دولت دراین جلسه مسائل و مشکلات مردم استان کردستان را در کنار روند اجرایی مصوبات دور اول سفر استانی رئیس جمهور را به این استان بررسی کنند.

این جلسه هم اکنون در سالن جلسات استانداری کردستان ادامه دارد.

پنجاه و چهارمین سفر استانی هیئت دولت امروز پس از برگزاری این جلسه، سخنرانی رئیس جمهور در جمع علمای استان و همچنین تشریح دستاوردهای دومین سفر هیئت دولت به سنندج در نشست خبری رئیس جمهور، پایان خواهد یافت.