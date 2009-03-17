حمیدرضا قبادی معاون اجرایی بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیرو استقرار ستاد اجرایی برگزاری و کمیتههای اجرایی، پشتیبانی و رفاهی نمایشگاه کتاب با همکاری مسئولان مصلی در این محل، جلسات هماهنگی کارگروههای تعیین شده برگزار و کمیتههای فرعی ستاد نیز کار خودشان را آغاز کردهاند.
وی با اشاره به برخی اختلالات ارتباطی میان تلفنهای همراه دو دوره اخیر نمایشگاه کتاب - که در محل مصلای تهران برگزار شد - افزود: در این خصوص ما با شرکت مخابرات ایران و شرکت ارتباطات سیار و دیگر شرکتهای بهره رسان در این زمینه از جمله همراه اول، تالیا و ایرانسل و البته با همکاری مدیریت مصلی، هماهنگیهای لازم را به عمل آوردهایم.
نصب 4 آنتن تقویت ارتباط تلفنهای همراه در مصلی
معاون اجرایی بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران در توضیح این هماهنگیها گفت: بررسیهای کارشناسانهای انجام شده و اشکالات سالهای گذشته شناسایی و نیازهای نمایشگاه کتاب در این زمینه احصاء و برآورد شده است. خوشبختانه طرح خوبی در این خصوص تهیه شده و مسئولان مخابراتی نمایشگاه از 10 روز قبل به این طرف در حال پیادهسازی آن در مصلی هستند.
قبادی ادامه داد: در حال حاضر آنتنهای تقویت و افزایش ظرفیت تلفنهای همراه (BTS) در حال نصب در محل مصلی است. سال گذشته تنها یک دستگاه از آنتنهای مذکور نصب شده بود که امسال این تعداد به 4 دستگاه افزایش پیدا کرده است. ضمن اینکه این دستگاهها در 4 نقطه مختلف مصلی نصب میشوند. از این جهت وضعیت به لحاظ برقراری ارتباط موبایلی نسبت به سال گذشته قطعاً بهتر خواهد بود.
راهاندازی مرکز سوئیچ 2700 شمارهای برای خرید الکترونیک کتاب
وی همچنین از نصب یک مرکز برای استفاده از دستگاههای کارت خوان در محل مصلی خبر داد و گفت: شرکت مخابرات ایران با همکاری بانک صادرات ایران (بانک عامل در نمایشگاه کتاب تهران) و به منظور فراهم کردن بستر مناسب برای استفاده عموم مراجعان به نمایشگاه از دستگاههای کارت خوان، در حال راهاندازی و نصب یک مرکز سوئیچ 2700 شمارهای هستند.
معاون اجرایی بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران افزود: در مکانهایی مانند مصلی که یک ازدحام جمعیتی را در روزهای برگزاری نمایشگاه کتاب تجربه میکنند نقش بانکداری الکترونیکی در این زمینه بسیار برجستهتر خواهد بود.
قبادی اضافه کرد: با راهاندازی این مرکز تمامی کسانی که کارت خرید کتاب و یا دیگر کارتهای عضو شبکه شتاب دارند میتوانند از 2700 دستگاه کارتخوانی که در غرفههای نمایشگاه نصب خواهد شد کتابهای مورد نظر خود را به هر تیراژی که بخواهند و بدون رد و بدل کردن حتی یک اسکناس خریداری کنند.
سیستم نور نمایشگاه تقویت میشود
وی تاکید کرد: جلسات منظم و خوبی در این زمینه با مسئولان بانک صادرات ایران، شرکت مخابرات منطقه 8 و پیمانکار این شرکت در نمایشگاه، بانک صادرات ایران و مدیریت مصلی برگزار کردهایم و خوشبختانه منجر به طرح مذکور شده و تا پایان سال جاری در محل مصلی اجرا میشود و به محض راهاندازی این طرح، تمامی دستگاههای کارتخوان آماده اتصال به این مرکز خواهند بود.
معاون اجرایی بیست و دومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران همچنین از آغاز عملیات برق رسانی نمایشگاه خبر داد و گفت: مصلای امام خمینی (ره) برای برنامههای جاری خود به میزان کافی برق دارد اما به جهت ظرفیت زیاد که در روزهای برگزاری نمایشگاه در این محل ایجاد خواهد شد، نیاز بود که این سیستم به مراتب تقویت شود.
قبادی اضافه کرد: با همکاری وزارت نیرو و شرکت برق تهران، کارهای کارشناسی در این زمینه انجام و طرح مورد نیاز هم تدوین شده است. عملیات برق رسانی مصلی ویژه نمایشگاه کتاب تهران نیز تا پیش از پایان سال آغاز میشود و بخش عمدهای از تجهیزات مورد نیاز نصب خواهد شد.
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