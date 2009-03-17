آماده باش کامل آتش نشانی تهران در شب چهارشنبه آخر سال

محمدرضا حاجی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 27 اسفند همزمان با شب چهارشنبه آخر سال تمامی ایستگاههای آتش نشانی شهر تهران در حالت آماده باش کامل هستند. علاوه بر آن 85 اکیپ نیز در نقاط مختلف تهران استقرار دارند یعنی به تعداد ایستگاهها اکیپ سیار خواهیم داشت.

وی ادامه داد: موتورسیکلت سواران آتش نشان نیز در این روز آماده باش بوده و آتش نشانان داوطلب نیز در حالت آماده باش رزرو قرارر دارند تا در صورت نیاز از آنان استفاده شود.

حاجی بیگی ادامه داد: علاوه بر این اقدامات قرار شده تا 20 هزار تاکسی مجهز به کپسول آتش نشانی در صورت بروز حادثه وارد عمل شده و اقدام به خاموش کردن آتشهای کوچک می کنند.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران گفت: یکی از کارهای مهم برای چهارشنبه آخر سال هماهنگی بین دستگاهی است که باید انجام گیرد. بر همین اساس با نمایندگان نیروی انتظامی، اورژانس، آموزش و پرورش و نیروهای خدماتی هماهنگیهای لازم انجام گرفت. البته با برگزاری سمینار بررسی خطرات بازی با آتش و مواد محترقه نیز نظرات کارشناسان دریافت شد.

وی تصریح کرد: اگر شهرداری تهران و یا نیرویی انتظامی نقاط مشخصی را برای آتش بازی و گذران شب چهارشنبه آخر سال تعیین کنند آتش نشانی اکیپهایی را در این نقاط مستقر خواهد کرد.

حاجی بیگی از چهارشنبه آخر سال 86 به عنوان آرامترین شب یاد کرد و افزود: سال گذشته تلفات انسانی نداشتیم و بر اساس آمار ارایه شده به آتش نشانی تنها 3 مجروح داشتیم که دو نفر آنها سرپایی درمان شدند.

این در حالی است که سال 83 و 84 از نظر تعداد عملیات آتش نشانی و بروز حوادث و آتش سوزیهای ناشی از مواد محترقه پر حادثه ترین شب چهارشنبه آخر سال در تهران بود.