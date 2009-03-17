نیمی از پاداش بازنشستگان سال 87 را نمی توانیم امسال پرداخت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در حاشیه مراسم کلنگ زنی مجموعه سالنهای وحدت که عصر روزیکشنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزارشد با بیان اینکه لیست مرخصی فرهنگیان مناطق محروم تهیه نشده است افزود: به همین دلیل پرداخت حقوق این دسته از معلمان همچنان بلاتکلیف است که البته تهیه این لیست به عهده آموزش و پرورش نبوده است.

وی درباره عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته در سال 86 اظهار داشت: 25 درصد پاداش سال 86 نیز به دلیل فروش نرفتن سهام همچنان روی دست آموزش و پرورش مانده است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: حق‌الزحمه انتخابات نیز به عهده وزارت کشور است که امیدواریم هرچه سریعتر به دست فرهنگیان برسد.

علی‌احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا در سال آینده کسری بودجه خواهیم داشت گفت: درباره کسری بودجه در سال آینده صحبت نمی‌کنم.