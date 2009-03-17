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۲۷ اسفند ۱۳۸۷، ۹:۵۰

علی احمدی:

نیمی از پاداش بازنشستگان سال 87 را نمی توانیم امسال پرداخت کنیم

نیمی از پاداش بازنشستگان سال 87 را نمی توانیم امسال پرداخت کنیم

وزیر آموزش و پرورش درباره پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال 87 گفت: اگر چه 50 درصد پاداش بازنشستگان سال 87 را از امروز دوشنبه پرداخت می‌کنیم ولی توان پرداخت مابقی آن را تا پایان سال جاری نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در حاشیه مراسم کلنگ زنی مجموعه سالنهای وحدت که عصر روزیکشنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزارشد با بیان اینکه لیست مرخصی فرهنگیان مناطق محروم تهیه نشده است افزود: به همین دلیل پرداخت حقوق این دسته از معلمان همچنان بلاتکلیف است که البته تهیه این لیست به عهده آموزش و پرورش نبوده است.

وی  درباره عدم پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان بازنشسته در سال 86 اظهار داشت: 25 درصد پاداش سال 86 نیز به دلیل فروش نرفتن سهام همچنان روی دست آموزش و پرورش مانده است.

وزیر آموزش و پرورش همچنین گفت: حق‌الزحمه انتخابات نیز به عهده وزارت کشور است که امیدواریم هرچه سریعتر به دست فرهنگیان برسد.

علی‌احمدی در پاسخ به این پرسش که آیا در سال آینده کسری بودجه خواهیم داشت گفت: درباره کسری بودجه در سال آینده صحبت نمی‌کنم.

کد مطلب 850306

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