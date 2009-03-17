هر 25 دقیقه یک نفر در جاده های ایران کشته می شود

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: در بین آمارهای مختلف در زمینه تلفات انسانی هیچ آماری وحشتناک تر از ارقام تصادفات رانندگی نیست که مجموع ضایعات انسانی آن در سال بیش از هر یک از بلایای طبیعی است.

عضو شورای عالی فرهنگ ترافیک تاکید کرد: با مرگ یک سرپرست خانوار ضایعه انسانی به جامعه وارد شده و سرنوشت همسر و فرزندان وی به مسیر دیگری می رود همچنین آمار زندانیان دیه که به علت نداشتن بیمه نامه و یا کمبود مالی قادر به پرداخت خسارت نیستند نیز قابل توجه می باشد.

کارشناسان معتقدند ناهنجاریهای رفتاری، عجله در رانندگی، عدم رعایت قوانین و مقررات، سرعت غیر مجاز، بی توجهی به حقوق اجتماعی شهروندان و خستگی و بیخوابی عوامل انسانی مثلث تصادفات ( انسان، جاده و خودرو) است.

ابهری با اشاره به اینکه سهم انسان 70 درصد از تصادفات است گفت: فرهنگ سازی و بسترسازی فرهنگ رانندگی در جامعه در کنار تبلیغات فرهنگی که راهنمایی و رانندگی مسال به خوبی به وظایف خود در این زمینه عمل کرده باید ادامه پیدا کند.

این آسیب شناس اجتماعی افزود: مردم نیز باید سهم خود را در در زمینه فرهنگ رانندگی ادا کرده و نقش خود را در کاهش تصادفات و مرگ و میرها پر رنگتر کنند.

عضو کمیته اصلاح رفتار راهنمایی و رانندگی افزود: استفاده از مواد مخدر و روانگردانهای صنعتی در رفتار بیمارگونه برخی از افراد در سبقتهای خلاف قانون و رانندگیهای مرگ آور اصلی ترین علت تصادفات در مورد جوانان است به همین دلیل باید در سال جدید عزم خود را جزم کرده و به کاهش آمار مرگ و میر ادامه دهیم.