فروش 32 هزار جلد از کتاب "دا" در سال 87

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب "من و کتاب" مجموعه سخنان رهبر معظم انقلاب درباره کتاب و کتابخوانی است که در سال 87 بیش از 40 هزار نسخه از آن به فروش رسیده است. این کتاب تا کنون 8 بار در انتشارات سوره مهر در شمارگان پنج هزار جلد منتشر شده و در آخرین روزهای سال 87 چاپهای 9 تا 12 آن هم منتشر می‌شود.

کتاب "دا" نیز خاطرات سیده زهرا حسینی به اهتمام سیده اعظم حسینی است که عنوان دومین کتاب پرفروش انتشارات سوره مهر را در سال 87 به خود اختصاص داده است. تا کنون بیش از 32 هزار جلد از این کتاب به فروش رفته است. این کتاب در سال 87 رکوردی بی سابقه در میان کتابهای انتشارات سوره مهر بر جای گذاشت و در عرض مدت کمتر از 6 ماه بیش از 20 چاپ از آن منتشر شد. همچنین چاپهای بیست و یکم تا بیست و ششم این کتاب در راه است و در اولین روزهای سال جدید روانه بازار می شود. پیش بینی می‌شود همزمان برپایی نمایشگاه کتاب چاپ سی ام این کتاب نیز در فروشگاه عرضه شود.

سومین کتاب پرفروش سوره مهر در سال 87 کتاب "من می‌گویم شما بگریید" نوشته علیرضا قزوه است که تا کنون بیش از 23 هزار جلد از آن به فروش رسیده است. چاپ اول این کتاب در سال 84 منتشر شده و تا کنون 13 چاپ از آن منتشر شده است.

"من می‌گویم شما بگریید" تولید مرکز آفرینشهای ادبی حوزه هنری است و در آن اشعاری از مولانا، محتشم کاشانی، اقبال لاهوری، وصال شیرازی، لاهوتی، شهریار، حمید سبزواری، محمدعلی مردانی، حسین منزوی، حسین آهی، سید حسن حسینی، قادر طهماسبی، یوسفعلی میرشکاک، جلال‌الدین همایی،‌ موسوی گرمارودی، عبدالجبار کاکایی، علی معلم، قیصر امین‌پور، سپیده کاشانی و بسیاری از شاعران معاصر دیده می‌شود. قزوه اشعار این شاعران را با محوریت عاشورا و قیام امام حسین در این کتاب گردآوری کرده است.

حبیب احمد زاده با کتاب "شطرنج با ماشین قیامت" چهارمین رکورددار فهرست پرفروشترین کتابهای سوره مهر در سال 87 را به خود اختصاص داده است. این کتاب تا کنون به چاپ چهاردهم رسیده است. "شطرنج با ماشین قیامت" در سال 86 توسط پال اسپراکمن مترجم آمریکایی به انگلیسی ترجمه و توسط انتشارات "مزدا" در این کشور به چاپ رسید. این کتاب هم اکنون در اکثر کتابخانه های ایالات متحده موجود است و در رشته زبان فارسی برخی از دانشگاههای این کشور تدریس می‌شود.

پنجمین کتاب پرفروش سوره مهر کتاب "آقای شهردار" داوود امیریان است که بیش از 13 هزار جلد فروش داشته است. چاپ اول این کتاب در سال 1379 منتشر شده و تا کنون 14 بار تجدید چاپ شده است. آقای شهردار داستانى است از مقاطع مختلف زندگى شهید مهدى باکرى فرمانده لشکر عاشورا که در 11 بخش مستقل تدوین شده‏ است.

"ارمیا" نوشته رضا امیرخانی نیز عنوان ششمین کتاب پرفروش سوره مهر در سال 87 را به خود اختصاص داده است که بیش از 10 هزار جلد از آن به فروش رفته و به چاپ سیزدهم هم رسیده است. این کتاب چندی پیش به ترکی استانبولی ترجمه و توسط انتشارات "کوثر" در این کشور منتشر شد. ترجمه این کتاب به زبان اردو نیز در حال انجام است.

سایر کتابهای پر فروش انتشارات سوره مهر در سال 87 به شرح زیر است: 7. دسته یک (اصغر کاظمی) 8.حماسه یاسین (سید محمد انجوی نژاد) 9.خاطرات مرضیه حدیدچی (محسن کاظمی) 10. همپای صاعقه (گلعلی بابایی) 11. خاطرات عزت شاهی (محسن کاظمی) 12. من او (رضا امیرخانی) 13. سفر به گرای 270 درجه (احمد دهقان) 14. رفاقت به سبک تانک (داوود امیریان) 15. پا به پای باران (مرتضی سرهنگی و هدایت الله بهبودی) 16. مدال و مرخصی (مرتضی سرهنگی و هدایت الله بهبودی) 17. جنگ پابرهنه (رحیم مخدومی) 18. زنده باد کمیل (محسن مطلق) 19. بخوان با من بساز با من (سودابه سالم) و 20. مرد نخستین (محمود اکبرزاده).

انتشارات سوره مهر تا نیمه بهمن ماه 87 بیش از 650 عنوان کتاب منتشر کرده است که از میان 505 عنوان تجدید چاپی و 152 عنوان چاپ اول بوده است. میزان تولید کتاب سال 87 سوره مهر نسبت به سال قبل از آن بیش از 120 درصد رشد داشته است.