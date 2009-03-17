ایجاد ثبت احوال مدرن و هوشمند در جامعه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، استاندار گیلان ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل و پرسنل ثبت احوال استان در رشت افزود: در کشورهای پیشرفته که در آن چرخهای توسعه دقیق و سریع می چرخند ثبت احوال از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است.

وی با بیان اینکه در گذشته در کشور ما به ثبت احوال به عنوان یک اداره ثانویه نگریسته می شد، عنوان کرد: توسعه هر کشور در گرو ثبت و ضبط دقیق و سریع احوال و اسناد است و بدون مشخص بودن دقیق آمار، ارقام و اطلاعات توسعه کشور امکان پذیر نخواهد بود.

قهرمانی با اشاره به نیازمند بودن کشور به دانستن آمار و ارقام دقیق افزود: اگر چنانچه آمار و ارقام استحصال شده دقیق و به لحظه باشند می توان مطمئن تر، سریعتر و دقیق تر از بروز ناگواریها و مشکلات جلوگیری کرد و با برنامه ریزی های اساسی و پایدار، امکانات و تسهیلات را به جهاتی که باعث بهره وری بیشتر می گردد، سوق داد.

وی با بیان اینکه توسعه پایداراز طریق افزایش بهره وری تحقق خواهد یافت، اظهار داشت: تنها راهی که می تواند سعادت بشر را در جهان تضمین کند افزایش بهره وری است به گونه ای که از منابع کمتر باید بیشترین استفاده را برد.

استاندار گیلان در ادامه افزود: بالابردن و افزایش بهره وری نیازمند اطلاعات، آمار، ارقام و ثبت و ضبط وقایع به ویژه وقایع حیاتی است که می تواند نقش موثر و بسزایی در جهت عدالت گستری، مهرورزی و مساوات ایفا کند.

وی ایجاد ثبت احوال مدرن، هوشمند، سریع و دقیقی را در جامعه ضروری دانست و گفت: با این اقدام همه چیز برای یک حرکت زیبا در جهت رشد، پیشرفت و ترقی جامعه مهیا خواهد شد.

قهرمانی بیان داشت: به هنگام سازی اطلاعات و آمار یکی از کارهای بسیار مهم و ضروری است که می تواند نقش بسزایی در جهت رشد و پیشرفت و شکوفایی جامعه ایفاء کند.

استاندار گیلان اظهار داشت: با برنامه ریزی هوشمندانه می توان در جهت رشد و پیشرفت هرچه بیشتر جامعه گامهای موثر و اساسی برداشت.

در ادامه مدیرکل ثبت احوال و اسناد استان گیلان نیز گفت: اداره کل ثبت احوال گیلان به عنوان یک استان پیشرو در خصوص صدور کارت شناسایی ملی حائز رتبه برتر در کشور شده است.

زاهد خندستانی اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزیهای انجام شده و اولویتهای از پیش تعیین شده سازمان ثبت احوال در سال 1388 طرحهایی همچون صدور کارت شناسایی ملی هوشمند، صدور شناسنامه به صورت ماشینی برای افراد بالای 15 سال را در سطح کشور و استان به مرحله اجرا در خواهد آورد.

وی ادامه داد: سازمان ثبت احوال کشور بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی به ویژه در سالهای اخیر، تحولات عظیمی یافته و طرحهای بزرگی را به انجام رسانده و زیرساختهای ثبت احوال نوین را پی ریزی کرده است.