سیاست بحرین همگرایی با ایران است/ همیشه در کنار ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دوشنبه شب بعد از ورود به منامه، با ملک حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه دراین دیدار روابط دوجانبه را تحت اراده جدی رهبران دو کشور در مسیری درست و رو به گسترش ارزیابی کرد و گفت : روابط تهران - منامه در همه حوزه های سیاسی، اقتصادی و مناسبات فرهنگی و همکاری های امنیتی طی چهار سال گذشته پیشرفت های چشمگیری داشته است.

متکی با تاکید بر ثبات، آرامش و امنیت به عنوان مقدمات لازم برای کشورهای منطقه گفت: امنیت بحرین و کشورهای حوزه خلیج فارس، امنیت ایران است و حضور من در منامه و منطقه به منظور تاکید مجدد بر اراده جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط و رایزنی های منطقه ای برای حل مشکلات منطقه با رویکردهای منطقه ای است.

وی با انتقاد از ساختار سیستم بانکی جهان و آسیب شناسی بحران اقتصادی فعلی گفت: یکی از راه های کاهش عوارض این بحران ایجاد بلوکهای اقتصادی جمعی و بومی سازی اقتصاد است.

متکی تلاش برای بازسازی غزه و وحدت گروه های فلسطینی را با ارزش خواند و از این دو رویکرد از سوی کشورهای اسلامی استقبال کرد.

ملک حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین نیز در این دیدار گفت : تاکید بر همکاریها باعث از بین رفتن مشکلات می گردد و سیاست ما همگرایی با ایران است.

وی ضمن تقدیر از نگاه رهبری، ریاست جمهوری و مقامات جمهوری اسلامی ایران به روابط با بحرین و سایر کشورهای منطقه تاکید کرد: بحرین هرگز اجازه نمی دهد به عنوان عاملی برای اختلاف مورد سوء استفاده برای دخالت خارجیها قرار گیرد ، زیرا برادری اسلامی رابطه مستحکم و حسن همجواری وجوه مشترک ما با ایران است.

پادشاه بحرین اظهار داشت: ما همیشه در کنار ایران هستیم و ثبات، شکوفایی و آرامش در گرو روابط مستحکم و برادرانه ما است. متکی همچنین با خلیفه بن سلمان نخست وزیر بحرین نیز دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه ایران در این دیدار گفت: همواره مناسبات خوبی براساس احترام متقابل بین دو کشور وجود داشته و امروز که شرایط نوینی با شکست های پیاپی دشمنان در منطقه ایجاد شده، باید با مشورت و رایزنی پرونده های سیاسی مختلفی که در منطقه وجود دارد در جهت منافع ملی کشورهای منطقه ساماندهی نماییم.

متکی با ابراز خوشحالی از رویکرد وحدت گرایانه کشورهای عربی و اسلامی این ابتکار را موجب مایوس شدن دشمنان و مانع تفرقه بین کشورهای اسلامی ارزیابی کرد.

خلیفه بن سلمان نخست وزیر بحرین نیز در این دیدار گفت : روابط ایران و بحرین دیرینه، برادرانه و مستحکم است و هیچ جریانی نمی تواند به آن خدشه وارد نماید.

وی توسعه و تحکیم روابط را در جهت منافع دو کشور و منطقه ارزیابی کرد و اظهار داشت: به دشمنان فرصت ایجاد اخلال در روابط خوب دو کشور را نمی دهیم .

نخست وزیر بحرین تاکید کرد : امروز ایران یک کشور مقتدر و مدافع همه کشورهای منطقه است.

خلیفه بن سلیمان گفت : ظرفیت کشورهای منطقه و رابطه خوب آنها با هم امکان تصمیم گیری جمعی برای حل مشکلات را فراهم آورده است و ما می توانیم با همگان در خصوص منافع کشورهای منطقه تصمیم بگیریم.