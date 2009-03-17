گروه 8 مارس درپی تشکیل دولت مشارکتی و مقاوم در لبنان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان،"محمد رعد" همچنین گفت: مخالفان(جریان حامی مقاومت)الگوی دولت مشارکتی را که به آن ایمان دارد ارائه خواهد کرد، زیرا در لبنان نمی توان گروهی را به حاشیه راند، لبنان با وجود اختلافات سیاسی، کشور همزیستی مشترک است.

وی تاکید کرد : لبنان باید رهبرانی داشته باشد که مردم بتوانند آنها را در زمان انتخابات بازخواست کنند،ما دولت و مسئولانی می خواهیم که قانون را پیش از آنکه درباره مردم اجرا کنند درباره خود پیاده کنند؛ دولتی می خواهیم که بتواند در صورت تجاوز دشمن از خود دفاع کند و ارتشی می خواهیم که سلاح کافی برای مقابله با تجاوزات اسرائیل در اختیار داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد : میان طرح دولت و نبود دولت، ما حامی طرح دولت هستیم و میان طرح سازش که به آن طرح صلح می گویند و میان طرح مقاومت که ارزش و کرامت ما را حفظ کند، ما با طرح مقاومت همراه هستیم، ما باید قدرت و توان خود را حفظ کنیم و پیوسته برای توسعه توانمندی های خود تلاش می کنیم تا همیشه آماده مقابله با هرگونه تجاوزگری اسرائیل باشیم.

از سوی دیگر،حسین الحاج حسن عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان حضور میشل سیسون سفیر آمریکا در مراسم اعلام برنامه انتخاباتی جریان غربگرای 14 مارس در منطقه البیال بیروت را سئوال برانگیر خواند.

وی در واکنش به برنامه انتخاباتی جریان 14 مارس که مدعی حمایت از طرح دولت شده بود،گفت : چه کسانی در برابر دولت سازی مانع تراشی می کنند، اولین پایه های دولت، زمینی است که مقاومت آن را آزاد کرد و به لبنان بازگرداند، دیپلماسی شما در زمینه بازپس گیری مزارع شبعا و تپه های کفرشوبا چه موفقیتی کسب کرده است؟

خاطر نشان می شود که نیروهای موسوم به جریان 14 مارس روز شنبه 24 اسفند با اعلام برنامه خود برای شرکت در انتخابات پارلمانی لبنان در هفتم ژوئن(17خرداد 88)خواستار خلع سلاح مقاومت لبنان به رهبری حزب الله شده و از طرحهای سازش غرب و اعراب حمایت کردند.